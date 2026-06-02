Auch bei der EM in Varna war Darja Varfolomeev die prägende Sportgymnastin. Aber die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden glänzte nicht nur im Wettkampf.
02.06.2026 - 12:13 Uhr
Mit drei Goldmedaillen ist Darja Varfolomeev vor einigen Tagen aus Varna zurückgekehrt. Auch dieser Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik hat die Athletin des TSV Schmiden also ihren Stempel aufgedrückt - und ihre Medaillensammlung ordentlich erweitert. Unter anderem eine olympische Goldmedaille sowie elf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gehören schon dazu.