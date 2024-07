Vom letzten Aufeinandertreffen der besten Gymnastinnen vor Olympia bringen Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov dennoch vier Medaillen mit.

Eva Herschmann 15.07.2024 - 18:00 Uhr

Die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris verlief für die deutschen Gymnastinnen nicht in allen Belangen wunschgerecht. Die Bilanz von vier Medaillen kann sich zwar sehen lassen, aber ausgerechnet bei Darja Varfolomeev, der insgesamt sechsfachen Weltmeisterin vom TSV Schmiden, lief es beim World Challenge Cup im rumänischen Cluj-Napoca nicht mit allen Geräten rund. Die 17-Jährige siegte in den Finals mit Ball und Keulen und gewann hinter der Bulgarin Stiliana Nikolova die Silbermedaille im Mehrkampf. Nicht so gut waren die Auftritte mit dem Reifen (vierter Platz) und mit dem Band, mit dem sie Achte und damit Letzte wurde. Margarita Kolosov, die ebenfalls im Bundesstützpunkt in Schmiden trainiert, holte Bronze mit dem Reifen.