Darja Varfolomeev ist einmal mehr die dominierende Gymnastin. Bei den EM gewinnt die 19-Jährige noch zweimal Gold.
31.05.2026 - 14:00 Uhr
Warna - Darja Varfolomeev hat erneut ihre Stellung als Ausnahme-Gymnastin unterstrichen und sich mit drei Titeln zur erfolgreichsten Sportlerin bei den Europameisterschaften in Warna gekrönt. Einen Tag nach ihrem erstmaligen Mehrkampf-Gold gewann die 19 Jahre als Olympiasiegerin auch in den Entscheidungen mit dem Band und dem Ball. Viktoria Steinfeld als zweite deutsche Final-Teilnehmerin wurde mit dem Band Achte.