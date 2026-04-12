Vor einem Jahr begann die frühere Grünen-Chefin mit dem Training, der Anfang war hart. Nun hat sie an einer besonderen Veranstaltung teilgenommen – und ein persönliches Ziel erreicht.

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang ist in Hannover einen Halbmarathon gelaufen. Für die rund 21 Kilometer lange Strecke brauchte die 32-Jährige nach Angaben auf der Veranstaltungs-Homepage ab dem offiziellen Start drei Stunden und rund 16 Minuten. Die Laufzeit, die erst ab dem Überlaufen der Startlinie zählt, lag demnach bei zwei Stunden und rund 26 Minuten.

Unsere Empfehlung für Sie Ökopartei Ricarda Lang sieht Özdemir nicht als Vorbild für alle Grünen Nirgends sind die Grünen erfolgreicher als in Baden-Württemberg. Dennoch sieht Ricarda Lang den Özdemir-Weg nicht als Königsweg für die Partei. Nach Angaben der „Bild“ war es Langs erster Halbmarathon durch Niedersachsens Landeshauptstadt. Demnach hat sie sich ein Jahr lang vorbereitet, die volle Distanz über rund 21 Kilometer lief sie aber noch nie. In der Vorbereitung joggte sie demnach einmal 18 und einmal 20 Kilometer.

Lang nimmt in wenigen Monaten stark ab

Wie viel Zeit sie für die Halbmarathon-Strecke braucht, war für die frühere Grünen-Chefin demnach zweitrangig. „Ich will mir einfach beweisen, dass ich das durchziehe, das ist mein größtes Ziel“, sagte die Politikerin der „Bild“. Lang hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen, im Oktober sprach sie von rund 40 Kilogramm. Den Sport hat sie nach eigenen Angaben neu für sich entdeckt - sie macht Ausdauer- und Krafttraining. Ihre ersten Schritte als Läuferin seien hart gewesen, erzählte sie. „Ich war froh, wenn ich drei Kilometer hinbekommen habe.“

Ricarda Lang Foto: Gregor Fischer/dpa

Bei der Veranstaltung in Hannover konnten Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen antreten - darunter waren ein Marathon (rund 42 Kilometer), Halbmarathon (rund 21 Kilometer) und eine Zehn-Kilometer-Strecke.