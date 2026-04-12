Vor einem Jahr begann die frühere Grünen-Chefin mit dem Training, der Anfang war hart. Nun hat sie an einer besonderen Veranstaltung teilgenommen – und ein persönliches Ziel erreicht.
12.04.2026 - 15:53 Uhr
Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang ist in Hannover einen Halbmarathon gelaufen. Für die rund 21 Kilometer lange Strecke brauchte die 32-Jährige nach Angaben auf der Veranstaltungs-Homepage ab dem offiziellen Start drei Stunden und rund 16 Minuten. Die Laufzeit, die erst ab dem Überlaufen der Startlinie zählt, lag demnach bei zwei Stunden und rund 26 Minuten.