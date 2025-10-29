Die Ex-Vorsitzende der Grünen hat in einem Interview mit der „Bild“ über ihre Kindheit in der Region Stuttgart, ihre Familie und ihren Rückzug aus dem Machtzentrum gesprochen.
27.10.2025 - 14:56 Uhr
Die ehemalige Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, hat sich nach ihrem Rücktritt stark gewandelt – nicht nur, aber auch äußerlich. Darüber, aber auch ihre Kindheit in Nürtingen, hat die 31-Jährige nun in einem ausführlichen Interview mit der „Bild“ gesprochen. Was sagt die Bundestagsabgeordnete über ...