Großkotzigkeit und Klimaverpestung oder doch genialer PR Gag und Female Empowerment? Die Kommentare zu Katy Perrys Ausflug sind sich ungewohnt einig.

Julian Baum 15.04.2025 - 13:34 Uhr

Raketenstart, vier Minuten Schwerelosigkeit und eine geglückte Landung nach weiteren rund fünf Minuten. Kaum hat die Sängerin Katy Perry am Dienstag wieder festen Boden unter den Füßen, drückt sie die Stirn in den Staub der Wüste und küsst den Boden. „There is no place like home“ wird sie später am Tag auf der Plattform X (ehemals Twitter) schreiben; „Zuhause ist es am schönsten“.