Es gibt da eine Anekdote, die erzählt viel darüber, was für ein Mensch Richard Lugner war. Als bei seiner vierten Frau Christina, er nannte sie Mausi, 1993 die Wehen einsetzten, rief Mörtel noch auf dem Weg ins Krankenhaus einen Journalisten an, um die Babymeldung zu verkünden. Der Wiener Bauunternehmer gierte nach Aufmerksamkeit – und bekam er keine, generierte er sie.

In diesem Frühsommer hat er noch einmal geheiratet. Es war seine sechste Ehe. Jetzt ist Richard Lugner im Alter von 91 Jahren in seiner Heimatstadt Wien gestorben. Dort kam er am 11. Oktober 1932 zur Welt. Sein Vater, ein Rechtsanwalt, war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aus Russland heimgekehrt, er blieb vermisst und seine Mutter zog Richard und seinen Bruder alleine groß.

1953 machte Lugner die Matura, 1962 gründete er sein eigenes Bauunternehmen. Rasch landete fast jeder, der in Wien ein Haus zu renovieren hatte, bei Lugner. Sein Spitzname Mörtel wurde zum Programm: Lugner baute die Wiener Moschee und sanierte die Hauptsynagoge im Ersten Bezirk. 1990 eröffnete er die „Lugner City“, das zu diesem Zeitpunkt siebtgrößte Einkaufszentrum in Österreich. Der „Stern“ nannte den Wiener mal einen „ausgebufften Geschäftsmann, der selbst dem Papst ein Doppelbett verkaufen könnte“. Die Medien nannten ihn den „Austro-Trump“.

Während Lugner sich zum Millionär hoch „g’schaftelte“, zog seine Jugendliebe Christine Gemeiner, die er Anfang der 1960er Jahre geheiratet hatte, die beiden Söhne groß. Bemerkenswert, dass Christine keinen „Mörtel’schen Diminutiv“ verpasst bekam wie seine späteren Begleiterinnen – zumindest keinen, der der Öffentlichkeit bekannt gewesen wäre. 17 Jahre hielt diese Ehe.

Lugner brachte internationale Prominenz zum Opernball – Pamela Anderson zum Beispiel. Foto: imago stock&people/SKATA

Je mehr Lugner im Geschäft den Söhnen Alexander und Andreas Platz machte, desto mehr, so schien es, suchte er Aufmerksamkeit in anderen Feldern. 1998 kandidierte er bei der Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten – und holte immerhin 9,9 Prozent der Stimmen. Was dem österreichischen (und peu à peu auch dem deutschen) Boulevard aber besonders gefiel, war Mörtels Privatleben. Noch bevor die Kardashians ihr Familienleben vor die Kameras zerrten, gab es im österreichischen Privatfernsehen die Reality-Soap „Die Lugners“. Darin zeigten Richard Lugner und seine vierte Frau Christina ihr Luxusleben.

Nie ließ Lugner die Öffentlichkeit darüber im Unklaren, wenn eine neue Frau in sein Leben getreten war: Meist waren sie deutlich jünger und stets bekamen sie eine tierische Verniedlichung verpasst: Mausi, Hasi, Bambi, Katzi – sogar einen Goldfisch gab es mal. Seine sechste und letzte Frau ehelichte Lugner erst vor zehn Wochen. Simone Reiländer, das Bienchen. Mörtel sah sein Liebesleben stets pragmatisch: „Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin.“ Zu den hundert reichsten Österreichern gehörte Lugner laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zuletzt aber nicht mehr.

Im Wiener Rathaus heiratete Richard Lugner im Juni seine sechste Ehefrau Simone Reiländer. Foto: dpa/Florian Wieser

Der besseren Wiener Gesellschaft war Lugner eher peinlich: seine wechselnden Frauen. Die bezahlten Stargäste, die er mit viel Radau auf dem ehrwürdigen Opernball anschleppte: Pamela Anderson war darunter oder Paris Hilton. Wenn gerade nichts passierte in seinem Leben, machte er eben selbst Schlagzeilen und sei es nur, dass er Journalisten erzählte, er sei gerade „bös’ erkältet“ und müsse deshalb seine Coronaimpfung verschieben. Jetzt ist der „begnadete Selbstdarsteller“ („Frankfurter Allgemeine Zeitung“) gestorben – und Wien ist um einen schillernden Schlawiner ärmer.