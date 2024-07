Schaulaufen bei den Bayreuther Festspielen: Zur Eröffnung in der kommenden Woche haben sich Schauspieler und Schlagergrößen angesagt. Fehlen aber werden bekannte Bundespolitiker auf dem roten Teppich.

dpa 16.07.2024 - 10:42 Uhr

Bayreuth - Roberto Blanco, Vicky Leandros und in diesem Jahr lediglich viel bayerische Polit-Prominenz: Die Stadt Bayreuth hat veröffentlicht, wer am 25. Juli zum Auftakt der Richard-Wagner-Festspiele über den roten Teppich schreiten will. Auch die Schauspieler Heiner Lauterbach und Francis Fulton-Smith erwartet.