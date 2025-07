08.07.2025 - 11:30 Uhr , aktualisiert am 10.07.2025 - 11:28 Uhr

So tickt Frauke Brosius-Gersdorf

Parteiengezerre um die Richterposten am Bundesverfassungsgericht: Eignen sich die Kandidaten - und funktioniert das Verfahren noch?

Michael Maier

Die Kandidatur der Potsdamer Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin sorgt weiter für Diskussionen in der deutschen Politik. Am Montagabend hat der Wahlausschuss des Bundestags drei Persönlichkeiten für Richterämter am Bundesverfassungsgericht nominiert – neben Brosius-Gersdorf auch die Rechtsprofessorin Ann-Katrin Kaufhold (beide auf Vorschlag der SPD) sowie Bundesarbeitsrichter Günter Spinner (auf Vorschlag der Union).