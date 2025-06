Richterschelte: Die Grünen werfen CDU-Staatssekretär „Trumpismus“ vor

Das Pfingstfest hat gnädig das Tuch des Vergessens über den jüngsten Fauxpas des baden-württembergischen Justizstaatssekretärs Siegfried Lorek (CDU) fallen lassen. Die Landespolitiker sind ebenso wie größere Teile ihres Staatsvolkes in die Ferien entfleucht. Doch so ganz wollen die Grünen die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Lorek hatte in der vergangenen Woche das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen als Tat eines „grünen Verwaltungsrichters“ angegriffen. Zuvor hatte der Krawallkanal „Nius“ das Urteil als „konzertierte Aktion einer deutschen Asyl- und Anti-Abschiebeindustrie“ gegeißelt.