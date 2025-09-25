 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Mindestmaß an Klugheit nötig

Richterwahl Mindestmaß an Klugheit nötig

Richterwahl: Mindestmaß an Klugheit nötig
1
Das Bundesverfassungsgericht soll schon bald wieder in kompletter Besetzung mit acht Richtern tagen. Foto: Uli Deck/dpa

Der deutsche Weg zur Richterwahl ist im Kern richtig. Er verlangt den Handelnden aber Einsichten ab, die diese oft vermissen lassen, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Der Bundestag hat nun also drei neue Verfassungsrichter bestellt, die Abgeordneten können sich auf die Schulter klopfen, „siehste mal, geht doch“ sagen, und sich der Tagesordnung zuwenden. Nichts wäre falscher als das. So ein Fiasko, wie es das Land bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr erlebt hat, darf sich nicht wiederholen. Das sagt sich leicht, doch die Realität ist eine andere.

 

In einer zunehmend polarisierten Welt, in der es nur noch schwarz und weiß gibt, und in der die Grautöne verschwinden, ist es sogar wahrscheinlich, dass des Desasters zweiter Teil nicht lange auf sich warten lässt. Weswegen es erst mal eine klare Analyse braucht, um dann die Wiederholungsgefahr zu minimieren. Dass die Wahl des SPD-Vorschlages Frauke Brosius-Gersdorf im Sommer so dermaßen schiefgelaufen ist, war ein Fehler, für den das System einen kleinen Teil der Verantwortung trägt, die handelnden Personen aber umso mehr. Genau genommen hat das Versagen einen Namen: Jens Spahn. Und so wie der Fraktionschef der Union in der Vergangenheit nicht frei von Fehlern gewesen ist, so wird er es wohl auch in Zukunft nicht sein.

Das Versagen hat einen Namen

Dass es nun im zweiten Versuch mit einer anderen Kandidatin geklappt hat, ist kein Beweis für die Lernfähigkeit des ehemaligen Gesundheitsministers. Es ist der Umsicht der SPD geschuldet. Die hat eine Kandidatin nominiert, die keine Angriffsfläche geboten hat. Das war in diesem Moment clever, eine Dauerlösung sollte es nicht sein. Das Gericht lebt davon, dass unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Temperamenten und Ansichten aufeinander treffen.

CDU-Fraktionschef Jens Spahn Foto: Heiko Becker/dpa

Egal wer künftig dran sein wird mit dem Vorschlagsrecht, ein wenig pointierte Ansichten dürfen die Richterkandidaten ruhig haben. Das Gericht, das hat die Vergangenheit gezeigt, fängt diese Meinungen ein – und lässt sie befruchtend auf sich wirken. Das Kollektiv entscheidet mit juristischen Argumenten, nicht mit politischen. Das ist der große Unterschied zu den USA, wo die Bestrebungen, Gerichte politisch zu vereinnahmen, weiter zunehmen. Der Auswahlprozess mag dort transparenter sein, mit knallharter, öffentlicher Befragung der Kandidaten. Das Ergebnis ist dadurch aber nicht besser. Am Ende entscheidet eine knappe politische Mehrheit. Das tut weder den Entscheidungen der Gerichte noch deren Akzeptanz auf Dauer gut.

Dem Gericht hat der Hickhack geschadet

Der deutsche Weg, dass eine große Einigkeit von zwei Dritteln gegeben sein muss, ist der klügere. Er setzt allerdings voraus, dass all jene, die ihn beschreiten, auch ein Mindestmaß an Klugheit ihr Eigen nennen. Dass sie auch einmal zustimmen, wenn es ein wenig weh tut, dass nicht der eigene Wille über allem steht. Das setzt auch Voraus, dass parteiübergreifend alle, die es gut meinen mit unserem Rechtsstaat, miteinander im Gespräch bleiben. Mit kindlicher Dickköpfigkeit auf Unvereinbarkeitsbeschlüssen zu bestehen, wird auf Dauer nicht funktionieren – in keinem Politikfeld, bei der Richterwahl ganz besonders nicht.

Das Bundesverfassungsgericht hat Schaden genommen durch all den Hickhack der Vergangenheit. Fälle sind liegen geblieben, weil die Besetzung nicht klar war, und im nicht wohl gesonnenen In-wie Ausland wird die Posse so gewertet, als ob die Politik auch hierzulande Einfluss auf die Arbeit der Richter nimmt. Das ist Quatsch, Noch ist der Schaden behebbar.

Wie kein zweites Gericht im Land lebt das Bundesverfassungsgericht vom Vertrauen, dass ihm Menschen und Institutionen entgegen bringen. Daran müssen vor allem diejenigen bei ihrem Handeln denken, die in ihren Sonntagsreden die Wichtigkeit und Unangreifbarkeit des Gerichts beschwören.

Weitere Themen

Kritik an den Behörden: Mögliche Panne vor Haftantritt? Liebich bleibt verschwunden

Kritik an den Behörden Mögliche Panne vor Haftantritt? Liebich bleibt verschwunden

Ein Brief und ein „Büroversehen“? Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich trat die Haft nicht an. Nun gibt es Kritik an den zuständigen Behörden.
Bundestag: Drei neue Verfassungsrichter im zweiten Anlauf gewählt

Bundestag Drei neue Verfassungsrichter im zweiten Anlauf gewählt

Nach der geplatzten Wahl im Juli ist es dem Bundestag nun gelungen, drei vakante Richterposten in Karlsruhe zu besetzen. Die Koalition kann aufatmen, es bleiben aber unangenehme Fragen.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Israel bombardiert Jemens Hauptstadt - schwere Explosionen

Newsblog zum Krieg in Nahost Israel bombardiert Jemens Hauptstadt - schwere Explosionen

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Unterstützung für Ukraine: Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Unterstützung für Ukraine Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bundeskanzler Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.
Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.
Von Dominik Straub
Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza: So will Trump den Frieden erzwingen

Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza So will Trump den Frieden erzwingen

Als selbst ernannter Friedensfürst hat Donald Trump bis jetzt versagt. Warum in seinem 21-Punkte-Plan für Gaza aber eine Chance steckt, schreibt Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.
Von Jens Mattern
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion

Mullah-Regime Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Eine Berliner Konferenz zur Iran-Politik nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen.
Von Norbert Wallet
Urteil im Libyen-Prozess: Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Urteil im Libyen-Prozess Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen wird Frankreichs früherer Staatschef Sarkozy in Teilen schuldig gesprochen und das Urteil ist hart. Kommt er in Haft?
Weitere Artikel zu Bundesverfassungsgericht Jens Spahn Kommentar
 