Richterwahl Mindestmaß an Klugheit nötig
Der deutsche Weg zur Richterwahl ist im Kern richtig. Er verlangt den Handelnden aber Einsichten ab, die diese oft vermissen lassen, kommentiert Christian Gottschalk.
Der Bundestag hat nun also drei neue Verfassungsrichter bestellt, die Abgeordneten können sich auf die Schulter klopfen, „siehste mal, geht doch“ sagen, und sich der Tagesordnung zuwenden. Nichts wäre falscher als das. So ein Fiasko, wie es das Land bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr erlebt hat, darf sich nicht wiederholen. Das sagt sich leicht, doch die Realität ist eine andere.
