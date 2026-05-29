Die Süddeutsche Gemeinschaft hat in Dagersheim Richtfest gefeiert. Es fehlt aber noch an Geld fürs Gemeindehaus. Das Projekt hat ein Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro.
Die Süddeutsche Gemeinschaft erweitert ihr Gemeindehaus im Böblinger Stadtteil Dagersheim. Jetzt steht der Richtbaum auf dem Erweiterungsbau. Laut einer Mitteilung zum Richtfest soll das Projekt „weit mehr sein soll als ein neues Gebäude“. Im Mittelpunkt stehe die Vision, „Raum zu schaffen, in dem alle willkommen sind“. Die Gemeinde reagiere damit auf das starke Wachstum ihrer Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Wöchentlich nähmen inzwischen mehr als 200 junge Menschen an Kleingruppen teil, während die Kinderferienwoche jedes Jahr über 300 Kinder erreiche – getragen von rund 180 ehrenamtlichen Mitarbeitenden.