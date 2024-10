Loba in Ditzingen: Zurück zu den Wurzeln

Richtfest in Ditzingen

Das Unternehmen Loba errichtet ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. In gewisser Weise geht die Firma damit zurück zu ihren Wurzeln.

Franziska Kleiner 29.10.2024 - 15:02 Uhr

Was wäre gewesen, wenn Max Fischer kein passionierter Skispringer gewesen wäre? Wenn er, der promovierte Chemiker, nicht möglichst schnell auf zwei Brettern die Sprungschanze hätten hinuntergleiten wollen? Das Skiwachs hätte sicher irgendjemand anderes erfunden. So aber kam 1922 das weltweit erste Skiwachs als eine Entwicklung eines Ditzinger Unternehmens auf den Markt. Sein Name: Holmenkol.