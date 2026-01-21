Mit dem Alter wird ein gesundes Körpergewicht immer wichtiger. Gleichzeitig wird für viele das Abnehmen aber immer schwerer. Erfahren Sie, warum Abnehmen im Alter oft so schwierig ist und wie man trotzdem einfach, gesund und effektiv überschüssige Pfunde loswerden kann.
Die Deutschen werden immer dicker. Allem voran Männer und Senioren, so das Ergebnis des letzten DGE-Ernährungsberichts zur Übergewichtsentwicklung. Am Ende des Berufslebens sind demnach 74,2 Prozent der Männer und 56,3 Prozent der Frauen übergewichtig. Damit ist Übergewicht im Alter zum Normalzustand und das Normalgewicht bzw. Idealgewicht zur Ausnahme geworden. Besorgniserregend ist auch der wachsende Anteil von Fettleibigkeit (Adipositas bzw. extremes Übergewicht) unter Senioren, welcher in den letzten Jahrzehnten bei Männern um 300 Prozent und bei Frauen um 175 Prozent zugenommen hat.