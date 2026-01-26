Dass man mit Intervallfasten effektiv abnehmen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie sieht es aber mit dem Muskelaufbau während des Intervallfastens aus? Worauf Sie beim intermittierenden Fasten achten müssen, damit dieses nicht den Muskelaufbau hindert, erfahren Sie hier.
Abnehmen und Muskelaufbau sind bekanntlich zwei Gegensätze. Um abzunehmen, muss der Körper weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Nur wenn dies der Fall ist, beginnt der Körper seine Energie aus den Fettzellen zu gewinnen. Allerdings tendiert der Körper bei einem langzeitigen Defizit gleichzeitig auch dazu Energie aus der Muskulatur zu gewinnen und diese zusätzlich abzubauen. Der Körper stellt sich so auf ein langfristiges Defizit ein, da weniger Muskeln auch einen geringeren Kalorienbedarf bedeuten.