Auf der Autobahn 8 ist in der Nacht auf Samstag ein Geisterfahrer unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer wählen den Notruf.

Michael Bosch 21.06.2025 - 13:53 Uhr

Ein Falschfahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag sich und andere auf der Autobahn bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) in Lebensgefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Falschfahrer gegen 1.55 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Hohenstadt in Richtung München unterwegs.