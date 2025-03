Ministerpräsident Kretschmann ist jährlich beim traditionellen Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole dabei. Auch dieses Jahr - dabei wird die Feier überschattet von der Todesfahrt in Mannheim.

red/dpa 04.03.2025 - 08:09 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt auch in diesem Jahr am traditionellen Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole in Riedlingen (Kreis Biberach) teil. Wie Regierungssprecher Matthias Gauger am frühen Morgen mitteilte, wird die Veranstaltung mit der gebotenen Zurückhaltung stattfinden. „Dementsprechend nimmt er nicht am Umzug teil und wird nicht rutschen. Die Zunft wird zu Beginn eine Gedenkminute für die Opfer in Mannheim einlegen“, heißt es.