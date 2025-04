Am Mittwochabend war die Feuerwehr am Riedsee in Stuttgart-Möhringen im Einsatz. Eine vermisste 81-Jährige aus Ostfildern wurde tot aus dem See geborgen.

Annika Mayer 02.04.2025 - 20:18 Uhr

Am Mittwochabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz am Riedsee in Stuttgart-Möhringen gekommen. Gegen 18.25 wurden die Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr laut dem Sprecher Daniel Anand von einer Person am Riedsee alarmiert. Eine Frau konnte nur noch tot aus dem See geborgen werden.