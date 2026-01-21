Zwei Riesenpandas sollen nach München kommen – als Leihgabe aus China. Was das für den Tierpark Hellabrunn bedeutet und warum Tierschützer Kritik üben.
21.01.2026 - 11:08 Uhr
München - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zwei Riesenpandabären für den Münchner Tierpark Hellabrunn bestätigt. Die Tiere seien eine Leihgabe von China und würden spätestens 2028 einziehen, sagte Söder anlässlich der Vertragsunterzeichnung im Zoo, wo eine neue Anlage für die Neuzugänge gebaut werden soll. Damit wird München nach Berlin der zweite Tierpark in Deutschland mit den Riesenpandas, die in der freien Wildbahn als gefährdet gelten.