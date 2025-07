Oft beeindruckend, manchmal beliebig und nicht gerade billig: Die Stimmen zu „The Fans Strike Back“ in der Schleyerhalle sind gemischt. Fans dürften trotzdem begeistert sein.

Björn Springorum 20.07.2025 - 15:49 Uhr

Bis Ende Oktober ist mit „The Fans Strike Back“ die nach Veranstalterangaben größte „Star Wars“-Fanausstellung der Welt in der Stuttgarter Schleyerhalle zu sehen. Am Eröffnungstag ist am Nachmittag zwar noch kaum etwas los, gegen Abend füllt sich die Ausstellung aber merklich. Es sind Besucher jeder Altersklasse da, die durch die Räumlichkeiten wandern, fachsimpeln und über die grenzenlose Kreativität der Fans staunen.