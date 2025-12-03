Häufig sind monatelang gar keine Sonnenflecken zu sehen. Derzeit aber erscheinen viele gleichzeitig. Dahinter verbirgt sich ein wiederkehrendes Phänomen, das in diesem Dezember besonders stark ausgeprägt ist.
Wer In diesem Dezember ist es wieder mal soweit: An der Oberfläche unseres Heimatsterns geschieht Wunderbares: Auf der westlichen Seite der Sonne ist ein gigantischer Sonnenfleck aufgetaucht. Die aktive Region ist so groß wie die Erde und wird von Astronomenin drei Sonnenflecken-Gruppen unterteilt (AR 4294-4298).