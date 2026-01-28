In dem Schiffscontainer war mehr Heroin, als im gesamten Jahr 2024 in Deutschland sichergestellt wurde. Auch in Rotterdam in den Niederlanden fanden Ermittler eine Rekordmenge Kokain.
28.01.2026 - 12:06 Uhr
Hannover/Hamburg/Rotterdam - Zollfahnder in Deutschland und den Niederlanden haben Rekordmengen an Drogen sichergestellt. Im Hamburger Hafen entdeckte der Zoll 400 Kilogramm Heroin bei der Kontrolle eines Containers. Das Rauschgift sei in Papierrollen für die Druckindustrie versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit.