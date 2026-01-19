Es war die größte Fasnetparty in der Geschichte von Leinfelden-Echterdingen: Am Sonntag fand der Umzug des Landesnarrentreffens statt. Die Szenen im Video.
19.01.2026 - 12:24 Uhr
Am Wochenende vom 16. bis 18. Januar ist die größte Fasnetparty über die Bühne gegangen, die es in Leinfelden-Echterdingen je gegeben hat: Der Narrenverein Die Filderer hat mit seinem Vorsitzenden Markus Schuhmann das Landesnarrentreffen nach L.-E. geholt, es wird jedes Jahr an einem anderen Ort und von einem anderen Fasnetsverein ausgerichtet.