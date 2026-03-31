Mega-Flammen, Musik und ein besonderes Ritual: Rettersburg bereitet sich auf einen Osterabend vor, der mehr bietet als nur ein Feuer.
31.03.2026 - 06:00 Uhr
Wenn im Berglener Teilort Rettersburg am kommenden Samstag die Dämmerung einsetzt, wird aus dem Platz vor dem Vereinsheim der örtlichen Eintracht eine Bühne für Feuer und Gemeinschaft: Auch 2026 lodert hier wieder das Osterfeuer – riesig groß und längst fest verankert im Kalender der Region. Wie die Eintracht Rettersburg mitteilt, richtet der Verein das Spektakel bereits zum 37. Mal aus und erwartet am Ostersamstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände.