Im Mai hat die Tierrechtsorganisation Peta Anzeige gegen einen Betrieb in Spiegelberg gestellt, in dem Rinder gehalten wurden. Das Veterinäramt im Kreis nimmt Stellung zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft weiter an.

Chris Lederer 07.08.2024 - 12:17 Uhr

Rinder, die in einem maroden, einsturzgefährdeten Anbindestall und in feuchtem, teils schimmligem Heu in ihren eigenen Exkrementen ausharren müssen, eines davon stark unterernährt – so lauteten Vorwürfe, die die Tierrechtsorganisation Peta vor einigen Wochen gegen einen Betrieb in Spiegelberg erhoben und daraufhin Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart erstattet hat. „Es besteht der Verdacht, dass der Halter seine Fürsorgepflicht vernachlässigt und das Rind nicht ausreichend mit Nahrung versorgt hat“, so Peta seinerzeit. „Wir sind fassungslos, dass die Straße vor der maroden Scheune wegen der Gefahr von herunterfallenden Dachziegeln gesperrt wurde, aber die Rinder in dem Gebäude weiter in ihren eigenen Exkrementen ausharren mussten“, teilte Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Agrarindustrie bei Peta mit.