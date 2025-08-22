Ringen: Kevin Karl Der Mann für die Zukunft hofft auf Gold
Kevin Karl, der erfolgreichste Ringer des SV Fellbach, startet an diesem Freitag im bulgarischen Samokov bei den U-20-Weltmeisterschaften.
Im Trainingslager in Serbien hat Nachwuchs-Bundestrainer Christian Fetzer seine Ringer ordentlich gefordert. Bei der unmittelbaren Vorbereitung der auf die Stilart griechisch-römisch spezialisierten Belegschaft der Nationalmannschaft standen außer dem obligatorischen Krafttraining vor allem Trainingskämpfe auf dem Programm.