Ringen: Kevin Karl „Meine Motivation ist gestiegen“
Die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf haben beim KSV Hösbach mit 16:12 gewonnen. Mit auf der Matte: Kevin Karl vom SV Fellbach.
Kevin Karl, 18, vom SV Fellbach gehört zu den besten deutschen Nachwuchsringern. Der Spezialist für die Stilart griechisch-römisch ist sechsfacher deutscher Meister und gewann 2024 bei den U-17-Europameisterschaften die Bronzemedaille. Nach dem Abstieg der Equipe des SV Fellbach in die Verbandsliga wechselte er mit dem Mannschaftsstartrecht zum Erstligisten ASV Schorndorf und hatte am Samstag seinen ersten Bundesliga-Auftritt.