Ringen: Kevin Karl: „Meine Motivation ist gestiegen“
1
Feierte seine Premiere in der Ersten Bundesliga: Kevin Karl Foto: Michael Käfer

Die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf haben beim KSV Hösbach mit 16:12 gewonnen. Mit auf der Matte: Kevin Karl vom SV Fellbach.

Kevin Karl, 18, vom SV Fellbach gehört zu den besten deutschen Nachwuchsringern. Der Spezialist für die Stilart griechisch-römisch ist sechsfacher deutscher Meister und gewann 2024 bei den U-17-Europameisterschaften die Bronzemedaille. Nach dem Abstieg der Equipe des SV Fellbach in die Verbandsliga wechselte er mit dem Mannschaftsstartrecht zum Erstligisten ASV Schorndorf und hatte am Samstag seinen ersten Bundesliga-Auftritt.

 

Herr Karl, mit welchem Gefühl sind Sie am Samstag zu Ihrer Erstligapremiere angetreten?

Ich würde sagen, dass ich mit einem ganz guten Gefühl auf die Matte gegangen bin. Die Aura, die Mentalität, die die anderen Sportler in der Bundesliga haben, ist etwas ganz anderes. Das kann man mit uns Jugendlichen in Fellbach nicht vergleichen. Es war jetzt eine neue Welt für mich, und ich will zu dieser neuen Welt dazugehören. Es war jedenfalls ein richtig brutal gutes Gefühl für mich.

Gegen den gebürtigen Iraner Abdolmohammad Papi haben Sie deutlich mit 0:16 verloren. Woran lag es?

Es lag daran, dass ich nicht so viel Erfahrung habe wie er. Er ist deutlich älter als ich, hat meiner Ansicht nach auch mehr Kraft. Im technischen Bereich hat er zwei oder drei Sachen mehr drauf, und er hat am Samstagabend auch sehr viel gearbeitet. Es hat vieles mit dem Alter zu tun. Ich hoffe, dass ich in zwei oder drei Jahren mit Ringern wie ihm mithalten kann.

Was überwiegt: Der Schmerz über die eigene Niederlage oder die Freude über den Sieg Ihrer Mannschaft vom ASV Schorndorf ?

Die Niederlage war schon bitter für mich, denn ich war so motiviert. Ich war so gut drauf und wollte einfach nur gewinnen. Dann hat es aber leider nicht so geklappt wie ich es wollte.

Hat Ihre Motivation aufgrund der Niederlage gelitten?

Für mich ist die Motivation dadurch sogar noch gestiegen. Ich sehe jetzt meine Zukunft in der Bundesliga, in der ich immer wieder auch einmal verlieren kann und auch verlieren muss. Denn sonst lerne ich nichts.

