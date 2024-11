Nach der 16:17-Niederlage beim KSV Neckarweihingen haben die Oberliga-Ringer des SVF keine Chance mehr auf den Klassenverbleib.

Michael Käfer 25.11.2024 - 19:15 Uhr

Untätigkeit kann man den Verantwortlichen der im SV Fellbach versammelten Ringer trotz ihrer am Samstag erlittenen 16:17-Niederlage beim KSV Neckarweihingen sicher nicht vorwerfen. Thomas Heumann als Sportlicher Leiter und der Trainer Tariel Shavadze haben am fünftletzten Kampftag noch einmal alles versucht: Der bulgarische Zwei-Zentner-Koloss Dragomir Stoychev hatte sich in den Flieger gesetzt, um den SVF vor dem Abstieg aus der Oberliga zu retten. Dem 41-jährigen Routinier gelang jedoch nur ein knapper 3:2-Sieg gegen Stefan Kamockij. Tariel Shavadze hatte außerdem seinen Neffen Amiran Shavadze, Europameisterschafts-Dritter 2020, gerufen. Der ehemalige Bundesligakämpfer ließ Daniel Schweng keine Chance, fegte den Neckarweihinger technisch überlegen mit 16:0 von der Matte und sicherte dem SV Fellbach damit vier Punkte.