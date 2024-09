Mit 10:24 haben die Ringer des SV Fellbach am Samstag auch ihren zweiten Saisonkampf in der Oberligarunde verloren und liegen am Tabellenende.

Michael Käfer 16.09.2024 - 16:37 Uhr

Es war für die Ringer des SV Fellbach ein Abend zum Vergessen. Mit 10:24 unterlag die SVF-Equipe dem Ensemble des gastgebenden SV Dürbheim, dessen Anhängerschar in der kleinen Turnhalle des 1700-Seelen-Dorfs am Fuß der Schwäbischen Alb bestens gelaunt war. Von Beginn an führten die Hausherren mit einiger Deutlichkeit gegen die junge – und auf der einen oder anderen Position vielleicht zu junge – Fellbacher Auswahl. 19,4 Jahre hatte das Oberligateam von Fellbachs Trainer Tariel Shavadze im Durchschnitt auf dem Buckel, bei den Dürbheimern waren es 28,6 Jahre.