Nach den beiden Schlappen binnen drei Tagen gegen den KSV Neckarweihingen (3:34) und den AB Aichhalden (8:23) steht das SVF-Oberligateam auf dem letzten Tabellenplatz.

Michael Käfer 07.10.2024 - 15:50 Uhr

Schlechter hätte die Saison der Fellbacher Ringer bislang kaum verlaufen können. Nach fünf ausnahmslos deutlichen Niederlagen steht das Team um den Trainer Tariel Shavadze in der Oberliga mit 0:10 Punkten auf dem neunten und damit letzten Platz der Tabelle. Besonders die beiden bislang letzten Auftritte am Donnerstag in der Silcherhalle gegen die Auswahl des KSV Neckarweihingen (3:34) und am Samstag gegen den gastgebenden AB Aichhalden (8:23) lassen im Fellbacher Betreuerstab Ratlosigkeit aufkommen.