 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. KSV Musberg vor dem Saisonstart: Topscorer weg, Ex-Bundesliga-Trio da

Ringen: Regionalliga KSV Musberg vor dem Saisonstart: Topscorer weg, Ex-Bundesliga-Trio da

Ringen: Regionalliga: KSV Musberg vor dem Saisonstart: Topscorer weg, Ex-Bundesliga-Trio da
1
Andre Timofeev (rechts) ist einer von drei Musberger Neuzugängen mit Bundesliga-Erfahrung. Foto: Archiv/imago/Jürgen Theobald

Der Filderclub hat seine Mannschaft neu aufgestellt. Der Trainer Scheibner sieht im Kader einen möglichen Überflieger. Los geht es am Samstag mit dem Derby gegen die SG Weilimdorf.

Was für ein Auftakt: Ausgerechnet mit dem Derby gegen die Freunde und Nachbarn der SG Weilimdorf beginnt am Samstagabend (19.30 Uhr) für die Ringer des KSV Musberg ihre zweite Saison in der Regionalliga nach zuvor achtjähriger Abwesenheit. Markus Scheibner, dem Trainerurgestein des Filderclubs, gefällt diese Ansetzung ganz und gar nicht. Zum einen, weil er den Rivalen aus dem Stuttgarter Norden als heißen Titelanwärter auf der Rechnung hat: „Das muss wirklich nicht gleich sein, wo wir selbst nicht genau wissen, wo wir stehen. Ich hätte sie lieber im letzten Vorrundenkampf gehabt“, sagt der Coach. Zum anderen hat er schlechte Erinnerungen an vergangenes Jahr: Auch damals bescherte der Kampfplan den Seinen ein Schwergewicht als ersten Gegner – und kamen die Musberger gegen den späteren Meister KSV Ketsch mit 4:23 böse unter die Räder.

 

2024 verlief die Hinrunde dann sehr durchwachsen. Aber: Mit einem tollen Endspurt von sechs Siegen aus den abschließenden sieben Begegnungen sicherte sich das Ensemble vom Turnerweg am Ende sogar noch die Vizemeisterschaft. Und dieses Mal? „Vergangene Saison ist exakt die Hälfte unserer Mannschaftskämpfe mit einem oder weniger Punkten Differenz ausgegangen. Eine ähnlich ausgeglichene Liga erwarte ich erneut, sodass ich jetzt wirklich noch nicht weiß, wo wir uns einordnen werden“, sagt Scheibner, der bereits in seine 18. Saison als Verantwortlicher geht. Einen Meistertitel mit etwaiger Rückkehr in die zweite Liga schließt er freilich aus. Mit den Rängen drei bis sechs könnte er nach eigener Aussage ganz gut leben.

Vorsichtig ist Scheibner auch deshalb, weil die Musberger ihre bisherigen Topscorer allesamt verloren haben: Der Pole Radoslav Marcinkiewicz (10:0 Saisonsiege) hat seine Karriere beendet. Leonid Moroz (ebenfalls 10:0) ist künftig in der Verbandsliga für den AV Hardt unterwegs, während Cornel Predoiu (9:3) nun den Oberligisten TSV Ehningen verstärkt. Mitgezogen hat es dorthin Adrian Moise – somit das Ende einer Ära am Fuß des Piz Mus. Der Rumäne, zuletzt von Verletzungen geplagt, war 17 Jahre lang Publikumsliebling und Seriengewinner im Musberger Aufgebot.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: 1. Spieltag: Drei Jubel-Doppeltorschützen, ein „Traumtransfer“ und eine kuriose rote Karte

Fußball-Bezirksliga: 1. Spieltag Drei Jubel-Doppeltorschützen, ein „Traumtransfer“ und eine kuriose rote Karte

Die Bezirksliga ist nach zwölf Wochen Sommerpause zurück. Ein Blick auf die acht Stuttgart/Filder-Teams, von denen nur zwei mit Siegen starten. Hinzu kommt eine tolle Aufholjagd.

„Ganz klar: Alle vier sind sportliche und menschliche Verluste. Wir müssen sehen, wie wir das auffangen“, sagt Scheibner. Neben den erfahrenen Stützen aus alten Bundesligazeiten, Stefan Stäbler (38), Andreas Böpple (37) und André Ehrmann (33), stehen erneut eigene Talente wie Rico Rupp (21) und Julian Kellermann (22) zur Verfügung. Hoffnungsträger als mögliche künftige Punktegaranten sind indes drei Verstärkungen, die schon in der höchsten deutschen Klasse auf der Matte waren: Andre Timofeev, vor drei Jahren deutscher Vizemeister in der 92-Kilogramm-Kategorie, bei den Red Devils Heilbronn. Dzhambulat Ustaev, neben der Ringerkarriere auch MMA-Käfigkämpfer, beim ASV Mainz. Und Elias Nikzad beim SV Germania Weingarten. Alle drei sind im freien Stil unterwegs.

„Im Training habe ich von den Jungs schon viel gesehen, was mich optimistisch stimmt, aber das muss nun auch im Ernstfall umgesetzt werden“, sagt Scheibner. Noch nicht selbst in Aktion gesehen hat der Trainer dagegen den Türken Ömer Faruk Tok, der den Musbergern von einem Freund empfohlen wurde. Zu Beginn des Jahres wurde der 28-Jährige aus Ankara Dritter der türkischen Meisterschaften (bis 55 Kilogramm, griechisch-römisch) – und er war auch schon in der Nationalmannschaft im Einsatz. „Wenn sich alles bewahrheitet, was ich gehört habe, dann wird er keinen Kampf verlieren“, sagt Scheibner.

Unsere Empfehlung für Sie

Schweizer Schwingfest: Die spinnen, die Schweizer!

Schweizer Schwingfest Die spinnen, die Schweizer!

Mehr als 350 000 Besucher werden an diesem Wochenende zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis erwartet. Es geht um Könige, Tempel und einen Zuchtstier.

Nicht auf der Liste der Neuzugänge, aber Verstärkungen gegenüber 2024 sind Yousif Majeed Alnisani, der nach fast einjähriger Verletzungspause (Kreuzbandriss) zurückkommt, und Asis Isaev. Der deutsche Juniorenmeister von 2021 war schon vergangenes Jahr als Einsteiger angekündigt, bestritt dann aber aufgrund eines Syndesmoserisses im Fuß keinen einzigen Kampf in der Liga. Scheibner sagt: „Auf dem Papier haben wir wieder eine gute Mannschaft. Allerdings darf nicht viel passieren, weil wir nicht sehr tief aufgestellt sind.“ Ein erster Richtungsweiser wird der Samstagabend sein. Wie gesagt: gleich das Derby.

Eckdaten

Zugänge
Andre Timofeev (Red Devils Heilbronn), Dzhambulat Ustaev, Elias Nikzad (beide RG Kurpfälzer Löwen), Giuliano Perri (TSV Kottern), Ömer Faruk Tok (Türkei).

Abgänge
Adrian Moise, Cornel Predoiu (beide TSV Ehningen), Leonid Moroz (AV Hardt), Timo Wagner (ASV Schlichten), Radoslav Marcinkiewicz (Karriereende), Fabian-Marian Mircea (Ziel unbekannt).

Kader
57 kg: Giuliano Perri; 57/61 kg: Ömer Faruk Tok; 61/66 kg: Asis Isaev, Elias Nikzad; 66 kg: Andreas Böpple; 71/75 kg: Stefan Coman, Eduard Davidov; 75 kg: André Ehrmann, Julian Kellermann; 75/80 kg: Patryk Olenczyn, Yannick Paul Stäbler; 80 kg: Stefan Stäble; 80/86 kg: Robin Bauer; 86 kg: Rico Rupp; 86/98 kg: Yousif Majeed Alnisani, Dzhambulat Ustaev; 98 kg: Angelos Apostolidis; 98/130 kg: Andre Timofeev, Malte Ziegler.  

Trainer
Markus Scheibner (seit 2008).

Wettkampfstätte
Sport- und Festhalle Musberg (Turnerweg 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen).

Saisonziel
ein Mittelfeldplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 2.).

Meistertipp
SG Weilimdorf, ASV 1885 Freiburg.

Weitere Themen

Ringen: Regionalliga: KSV Musberg vor dem Saisonstart: Topscorer weg, Ex-Bundesliga-Trio da

Ringen: Regionalliga KSV Musberg vor dem Saisonstart: Topscorer weg, Ex-Bundesliga-Trio da

Der Filderclub hat seine Mannschaft neu aufgestellt. Der Trainer Scheibner sieht im Kader einen möglichen Überflieger. Los geht es am Samstag mit dem Derby gegen die SG Weilimdorf.
Von Harald Landwehr
Pokal: Weilimdorf gegen Kickers: Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Pokal: Weilimdorf gegen Kickers Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Der Co-Trainer Oliver Stierle trifft im WFV-Pokal-Achtelfinale mit dem TSV Weilimdorf auf seinen Ex-Verein Stuttgarter Kickers. Mit welchen Erwartungen?
Von Jürgen Frey
Fußball-Landesliga: TV Echterdingen hält an Trainer Haug fest

Fußball-Landesliga TV Echterdingen hält an Trainer Haug fest

Der Coach bleibt trotz anhaltender sportlicher Krise im Amt. Gleichwohl übt die sportliche Leitung deutliche Kritik.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Die neuen Ballermänner ballern schon mächtig los

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Die neuen Ballermänner ballern schon mächtig los

Von den sogenannten Großen der Liga schwächelt nur der SSV Zuffenhausen, während die SG Weilimdorf trotz schlechter Voraussetzungen „Bärenkräfte“ entwickelt.
Von Torsten Streib
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Vorlage à la Beckham: knapper Sieg im Absteigerduell

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Vorlage à la Beckham: knapper Sieg im Absteigerduell

Ein einziges Tor entscheidet die Begegnung der Ex-Bezirksligisten TSV Rohr und ABV Stuttgart. Derweil verpflichtet der KV Plieningen einen Ex-Profi und trifft ein Degerlocher dreifach.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: 1. Spieltag: Drei Jubel-Doppeltorschützen, ein „Traumtransfer“ und eine kuriose rote Karte

Fußball-Bezirksliga: 1. Spieltag Drei Jubel-Doppeltorschützen, ein „Traumtransfer“ und eine kuriose rote Karte

Die Bezirksliga ist nach zwölf Wochen Sommerpause zurück. Ein Blick auf die acht Stuttgart/Filder-Teams, von denen nur zwei mit Siegen starten. Hinzu kommt eine tolle Aufholjagd.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Pflichtsieg dank gegnerischer Aufbauarbeit

Fußball-Landesliga Pflichtsieg dank gegnerischer Aufbauarbeit

Der TSV Bernhausen gewinnt gegen den MTV Stuttgart nach schwacher erster Hälfte noch mit 3:1. Die Gäste leisten sich dabei zu viele individuelle Patzer.
Von Torsten Streib
Fußball: TV Echterdingen: Nach 0:5-Heimdebakel: Trainer Haug vor dem Aus?

Fußball: TV Echterdingen Nach 0:5-Heimdebakel: Trainer Haug vor dem Aus?

Statt der erhofften Wende erlebt der Landesligist TV Echterdingen gegen den TSV Ehningen einen schwarzen Tag. Hinzu kommt der womöglich nächste Langzeitverletzte.
Von Franz Stettmer
Fußball: Der Rückwärtsgang stottert weiter

Fußball Der Rückwärtsgang stottert weiter

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf bekommt seine Probleme auch im Spiel beim FC Esslingen nicht in den Griff und verliert mit 1:3. Ein Weilimdorfer hat dennoch Grund zur Freude.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: Joker Hörz als später Matchwinner für den TSV Plattenhardt

Fußball-Landesliga Joker Hörz als später Matchwinner für den TSV Plattenhardt

Beim Aufsteiger reden alle über das neue Traum-Sturmtrio – das Tor zum 1:0-Auswärtssieg in Sindelfingen erzielt aber der Mann von der Bank.
Von Franz Stettmer
 