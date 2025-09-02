Was für ein Auftakt: Ausgerechnet mit dem Derby gegen die Freunde und Nachbarn der SG Weilimdorf beginnt am Samstagabend (19.30 Uhr) für die Ringer des KSV Musberg ihre zweite Saison in der Regionalliga nach zuvor achtjähriger Abwesenheit. Markus Scheibner, dem Trainerurgestein des Filderclubs, gefällt diese Ansetzung ganz und gar nicht. Zum einen, weil er den Rivalen aus dem Stuttgarter Norden als heißen Titelanwärter auf der Rechnung hat: „Das muss wirklich nicht gleich sein, wo wir selbst nicht genau wissen, wo wir stehen. Ich hätte sie lieber im letzten Vorrundenkampf gehabt“, sagt der Coach. Zum anderen hat er schlechte Erinnerungen an vergangenes Jahr: Auch damals bescherte der Kampfplan den Seinen ein Schwergewicht als ersten Gegner – und kamen die Musberger gegen den späteren Meister KSV Ketsch mit 4:23 böse unter die Räder.