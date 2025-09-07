 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Musberger Derby-Sieg nach Zoff in der Pause

Ringen-Regionalliga Musberger Derby-Sieg nach Zoff in der Pause

Ringen-Regionalliga: Musberger Derby-Sieg nach Zoff in der Pause
1
Eine Geste von Musbergs Asis Isaev (rechts) nach seinem Sieg gegen Paul Laible sorgte für Aufregung. Foto: Günter Bergmann

Der KSV Musberg startet mit einem letztlich klaren 17:8 gegen die SG Weilimdorf in die Mannschaftssaison. Für Aufregung sorgt das Verhalten eines Akteurs der Gastgeber.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Die 20-minütige Pause nach der Hälfte der insgesamt zehn Kämpfe dient im Mannschaftsringen eigentlich dazu, für etwas Entspannung bei Zuschauern, Athleten und Betreuern zu sorgen. Beim 17:8-Derbysieg des KSV Musberg zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison am Samstagabend gegen die SG Weilimdorf war jedoch das Gegenteil der Fall. Der Gästetrainer Kemal Demir hatte ordentlich Gesprächsbedarf und tauchte wutentbrannt in der Musberger Kabine auf.

 

Was war passiert? Gerade der letzte Kampf vor der Pause zwischen Asis Isaev und Paul Laible war extrem eng. Der Musberger 66-Kilogramm-Mann Isaev profitierte von einer umstrittenen Entscheidung. Die Folge: ein knapper 4:3-Punktsieg für ihn – worauf der 22-Jährige mehrfach die protestierende Weilimdorfer Ecke provozierte, indem er in Richtung der beiden gegnerischen Trainer Demir und Behar Rohleder den Zeigefinger an den Mund legte.

„Das ist natürlich respektlos und macht man nicht“, sagt sein eigener Coach Markus Scheibner und kündigt an: „Ich werde unter vier Augen noch einmal mit ihm sprechen.“ Wobei er seinen Kämpfer aber auch etwas in Schutz nimmt. „Es war sein erster Kampf nach einer schweren Verletzung und zwei Jahren Pause. Dann macht er so einen tollen Kampf. Da hat man auch einfach ein bisschen mehr Emotionen“, sagt Scheibner. Die hitzige Situation im Anschluss habe man „gut mit Worten geklärt“. Und nach dem Wettkampf war dann eh alles schon wieder vergessen und verziehen, schließlich handelte es sich nicht um ein Feindduell, sondern um ein Aufeinandertreffen zweier befreundeter Vereine. „Ich bin ja mit denen allen zusammen aufgewachsen und betreue als Landestrainer auch die Weilimdorfer Mädchen“, erzählt Scheibner, der zuletzt nahezu alle Gästeakteure herzlich verabschiedete.

Zuvor lieferten sich beide Mannschaften jedoch einen intensives Kräftevergleich auf der Matte. Für einen gelungenen Musberger Auftakt in der brechend vollen Sport- und Festhalle am Turnerweg sorgte der Neuzugang Ömer Faruk Tok. Der Türke gewann in der 57er-Klasse mit 5:4 Punkten gegen Aren Dzhulakian. „Ich bin ein hohes Risiko eingegangen, weil ich ihn erst am Donnerstag zum ersten Mal im Training gesehen habe und ihn direkt stilartfremd im Freistil eingesetzt habe“, berichtet Scheibner. Normalerweise ist der 28-Jährige im griechisch-römischen Stil zuhause.

Vier Wochen lang habe er die einzelnen Paarungen durchgerechnet und immer wieder die Besetzung verschoben, bis sein finales Aufgebot am Morgen des Wettkampfes stand. Scheibners Fazit: „Mein Plan ist zu 100 Prozent aufgegangen.“ Dabei nahm er auch eine kampflose Niederlage gegen Weilimdorfs ungarischen Topscorer Csaba Vida in Kauf. „Ich hätte jeden schicken können, und der hätte gegen ihn deutlich verloren. Die Ringer habe ich dann lieber woanders eingesetzt“, verrät Scheibner. Ehrlicherweise müsse man auch sagen, Faktor Glück, „dass Weilimdorf so umgestellt hat, wie ich es mir erhofft hatte“.

Grund für die Weilimdorfer Rochaden: Neben dem Hoffnungsträger Jason Partenheimer (bisher zweite Liga in Bad Kreuznach), der sich in der Vorbereitung wie berichtet einen Kreuzbandriss zugezogen hat, fehlte gegen Musberg auch Felix Bohn (beruflich verhindert). Für ihn rückte Jan Luca Renaux aus der zweiten Mannschaft auf – und verlor gegen Eduard Davidov wegen technischer Unterlegenheit. Ein Knackpunkt des Wettkampfes, denn der Rückstand in der Mannschaftswertung war für die Weilimdorfer danach kaum noch aufzuholen.

Der Musberger Elias Nikzad (oben) gewann letztlich mit einem Schultersieg, zuvor hielt der erst 14-jährige Weilimdorfer Vadim Singer gut mit. Foto: Günter Bergmann

„Wir sind nicht enttäuscht, weil wir uns im Vorfeld auch nichts ausgerechnet haben“, sagt Markus Laible, der sportliche Leiter der Gäste. Er sei trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Besonders einen Kämpfer hebt er hervor: Vadim Singer. „Am Ende ist er zwar auf die Schulter gegangen, aber dass er mit 14 Jahren so lange gegen einen Top-Ringer wie Elias Nikzad mithalten kann und zur Pause nur mit 1:4 hinten liegt“, das sei „wirklich beeindruckend“.

Etwas mehr erhofft hatte man sich auf Weilimdorfer Seite von Ion Plamadeala, der gegen den polnischen WM-Teilnehmer Patryk Olenczyn jedoch auf verlorenem Posten stand. „Er hatte verletzungsbedingt zwei Jahre Pause“, genau wie der Musberger Kollege Isaev, weiß Laible – „und dennoch haben wir nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht.“ Nächste Woche wolle er mehr von ihm sehen.

Während es für die Musberger zum Ausklang auf das Feuerwehrfest ging, blickten die Weilimdorfer eben bereits auf den kommenden ersten Heimkampf gegen die RG Lahr. „Da wollen wir gewinnen“, kündigt Laible an. Gerne auch ohne Pausenaufreger.

Statistik zum Kampf

KSV Musberg – SG Weilimdorf
55 kg (Freistil): Tok – Dzhulakian 5:4-Punktsieg (Gesamt: 1:0); 130 kg (griechisch-römisch): Ziegler – Hubl 1:1-Punktniederlage (1:1); 61 kg (gr.-r.): Nikzad – Singer 8:1-Schultersieg (5:1); 98 kg (Fr.): Timofeev – Angyal 8:3-Punktsieg (7:1); 66 kg (Fr.): Isaev – Paul Laible 4:3-Punktsieg (8:1); 86 kg (gr.-r.): Robin Bauer – Buchholz 0:8-Punktniederlage (8:4); 71 kg (gr.-r.): Davidov – Renaux 17:0-Überlegenheitssieg (12:4); 80 kg: (Fr.): Musberg ohne Starter/Vida kampflos (12:8); 75 kg: (Fr.): Olenczyn – Plamadeala 15:0-Überlegenheitssieg (16:8); 75 kg: (gr.-r.): Ehrmann – Florian Bohn 3:1-Punktsieg (17:8).

