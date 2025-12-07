Aus den Lautsprechern ertönte „We are the champions“ von Queen, und die Stimme des Hallensprechers Anton Dujmic überschlug sich. Am Samstag gegen 21.30 Uhr war es so weit: Die Ringer der SG Weilimdorf haben es tatsächlich vorzeitig geschafft. Sie stehen bereits nach dem drittletzten Kampftag der Saison als Regionalliga-Meister fest. Schon der eigene 35:0-Kantersieg gegen einen völlig chancenlosen Tabellenletzten ASV Ladenburg hatte die proppenvolle Lindenbachhalle zum Beben gebracht. Dann folgte mit der Nachricht, dass sich der Verfolger KSV Hofstetten gleichzeitig in Dewangen mit 13:20 hatte geschlagen geben müssen, die benötigte Zugabe.