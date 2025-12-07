 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Nach Dampfwalzen-Auftritt: Die SG Weilimdorf feiert den Meistertitel

Ringen: Regionalliga Nach Dampfwalzen-Auftritt: Die SG Weilimdorf feiert den Meistertitel

Ringen: Regionalliga: Nach Dampfwalzen-Auftritt: Die SG Weilimdorf feiert den Meistertitel
1
Alle Mann aufstellen zum Jubeln: Die SG Weilimdorf ist nach zwei Jahren erneut Regionalliga-Meister. Foto: Tom Bloch

Nach einem 35:0-Kantersieg sind die Nord-Stuttgarter nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Doch nun ringen sie mit sich selber: Aufstieg in die Bundesliga oder nicht?

Aus den Lautsprechern ertönte „We are the champions“ von Queen, und die Stimme des Hallensprechers Anton Dujmic überschlug sich. Am Samstag gegen 21.30 Uhr war es so weit: Die Ringer der SG Weilimdorf haben es tatsächlich vorzeitig geschafft. Sie stehen bereits nach dem drittletzten Kampftag der Saison als Regionalliga-Meister fest. Schon der eigene 35:0-Kantersieg gegen einen völlig chancenlosen Tabellenletzten ASV Ladenburg hatte die proppenvolle Lindenbachhalle zum Beben gebracht. Dann folgte mit der Nachricht, dass sich der Verfolger KSV Hofstetten gleichzeitig in Dewangen mit 13:20 hatte geschlagen geben müssen, die benötigte Zugabe.

 

Im Klassement bedeutet dies sechs Punkte Vorsprung. Eine Kluft, die von der Konkurrenz nicht mehr zu schließen ist. Ringer wurden plötzlich zu Tänzern, die heilige Ringermatte zum Tanzboden, und alle lagen sich freudig in den Armen. Die große Party konnte beginnen. Kein Thema an diesem Abend, dass der Erfolg neben den Lach- ja auch einige Sorgenfalten mit sich bringt. Wie berichtet stehen die Weilimdorfer nun vor der schweren Entscheidung, ob sie auch ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen. Sprung in die erste Liga oder Verzicht? Bis zum 23. Dezember, mithin immerhin zwei Tage später als bisher gedacht, müssen die Weichen gestellt werden. Dann endet die Meldefrist beim Deutschen Ringer-Bund. Viel Bedenkzeit bleibt also nicht. Eher unwahrscheinlich, dass der Verband einem Ansinnen der Verantwortlichen des Clubs von der Solitudestraße nachkommen wird: Jene haben eine Verschiebung des Deadline-Days beantragt.

Unsere Empfehlung für Sie

Ringen: Regionalliga: Hilfe, Aufstiegsgefahr? Warum das Thema Bundesliga in Weilimdorf Sorgen macht

Ringen: Regionalliga Hilfe, Aufstiegsgefahr? Warum das Thema Bundesliga in Weilimdorf Sorgen macht

Die SG Weilimdorf kann schon am Samstag Regionalliga-Meister werden – was im Verein nicht nur Freude bereitet. Ein Blick auf die Gründe. Und was ein Aufstieg bedeuten würde.

„Heute wird gefeiert, ab morgen wird mit allen Beteiligten nachgedacht und überlegt“, sagte Kemal Demir, der zusammen mit Behar Rohleder ein Trainergespann bildet. „Außerdem darf man nicht vergessen, dass wir noch zwei Kämpfe haben, die wir bestmöglich bestreiten wollen.“ Nämlich am nächsten Wochenende in Tennenbronn sowie dann zum Abschluss am 20. Dezember zuhause gegen die erwähnten Hofstettener – nun aber in beiden Fällen tabellarisch bedeutungslos.

Derweil bekräftigt der sportliche Leiter Markus Laible zum Aufstiegsthema die Marschroute: „Diese Entscheidung fällt am Ende die Mannschaft. Wenn wir hochgehen, dann nur mit diesem Meisterteam und nicht mit irgendwelchen teuren Neuverpflichtungen.“ Und sein Kollege Stephan Fauser ergänzt: „Jetzt geht es darum, die verschiedenen Szenarien zu entwickeln, die wir der Mannschaft als Entscheidungshilfe vorstellen müssen, weil wir für alle Eventualitäten gerüstet sein wollen.“ Und der Geldbeutel auch, denn alleine an zusätzlichen Meldegebühren sind zum Saisonstart im Oberhaus gleich mal knapp 20 000 Euro fällig – 800 Euro für jeden Deutschen im Kader, 1650 Euro für jeden Ausländer.

Vor zwei Jahren, in vergleichbarer Situation, hat sich die SG Weilimdorf gegen den Aufstieg entschieden. Damals wäre es ebenfalls als Meister der Sprung in die zweite Liga gewesen. Letztere wird es wegen einer Reform fortan nicht mehr geben.

Florian Bohn zwang seinen Gegner auf die Schultern. Foto: Tom Bloch

Der Verein ist über die Jahre langsam und solide gewachsen. Papa Demir hat einst mit Papa Fauser zusammen gekämpft. Die „Kinder“ bekleiden heute wichtige Positionen. Und mittlerweile ringt der Nachwuchs der einstigen Weilimdorfer Kämpfer im Team: Laible, Bohn, Hubl, wie sie alle heißen. Unvorbereitet in ein Erstliga-Abenteuer gehen, das will keiner von ihnen. „Aber es gibt durchaus Bundesligisten, mit denen wir mithalten könnten“, ist sich Fauser sicher. Allerdings, wie man gnadenlos überrollt werden kann, hat sich ja gerade erst gezeigt. Wie gesagt: ein eigenes 35:0 gegen den aktuellen Gegner.

Für die dezimierten Gäste aus Ladenburg reichte es in den zehn Kämpfen zu gerade einmal vier Einzelpunkten. Ähnlich einer Dampfwalze rollten die Weilimdorfer über ihren Kontrahenten hinweg. Sechs Begegnungen endeten vorzeitig wegen technischer Überlegenheit, eine wegen eines Schultererfolgs von Florian Bohn. Unter dem Strich stand der zehnte Mannschaftssieg in Serie – eine fürwahr meisterliche Bilanz.

Weitere Themen

Eishockey: Stuttgart Rebels: Der nächste Sieg in der Overtime

Eishockey: Stuttgart Rebels Der nächste Sieg in der Overtime

Die Stuttgart Rebels gewinnen am Freitagabend gegen die Erding Gladiators mit 6:5 nach Verlängerung. Der junge Goalie Kimi Saffran leitet abgezockt das Siegtor ein.
Von Susanne Degel
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Torwart trifft in der Nachspielzeit – Hoffnungsschimmer für Schlusslicht

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Torwart trifft in der Nachspielzeit – Hoffnungsschimmer für Schlusslicht

In einer vorgezogenen Partie des 15. Spieltags ringt der Tabellenletzte TB Untertürkheim der SG Weilimdorf einen Punkt ab – dank eines ungewöhnlichen Torschützen.
Von Valentin Schwarz
Fußball: TSV Weilimdorf, Calcio: Der Plan vom schlechter Spielen

Fußball: TSV Weilimdorf, Calcio Der Plan vom schlechter Spielen

Der TSV Weilimdorf will durch einen Sieg mit guter Laune in die Pause gehen. Bei Calcio Leinfelden-Echterdingen geht ein Stürmer und sucht man einen neuen.
Von Torsten Streib
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Glanzmoment des Ermis-Co-Trainers vor der Winterpause

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Glanzmoment des Ermis-Co-Trainers vor der Winterpause

Qendrim Pira sichert seinem GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit seinem Tor den Sieg gegen den Aufsteiger SV Vaihingen II. Der Trainer der Gastgeber zieht ein erstes Fazit.
Von Marius Gschwendtner
Trainer der Spvgg Cannstatt: Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp

Trainer der Spvgg Cannstatt Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp

Damian Nagler steht mit der Spvgg Cannstatt überraschend auf Platz zwei in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Wie tickt der 37-Jährige als Trainer?
Von Valentin Schwarz
Faustball: TV Stammheim: Eingeflogen aus Südamerika: der brasilianische Kapitän als Verstärkung

Faustball: TV Stammheim Eingeflogen aus Südamerika: der brasilianische Kapitän als Verstärkung

An diesem Donnerstag landen zwei brasilianisch Akteure in Stuttgart, am Samstag bestreiten sie bereits ihre erste Partie für den TV Stammheim.
Von Torsten Streib
Vor Abschied nach Kroatien: Pero Mamic blickt zurück: „Gegen die Kickers zu gewinnen, war ein Highlight“

Vor Abschied nach Kroatien Pero Mamic blickt zurück: „Gegen die Kickers zu gewinnen, war ein Highlight“

Pero Mamics Zeit im deutschen Amateurfußball geht zu Ende. Vor seinem letzten Spiel für Calcio Leinfelden-Echterdingen erinnert er sich an die Anfänge und an sportliche Höhepunkte.
Von Valentin Schwarz
Fußball-Wechsel: Paukenschlag in der Landesliga: TSV Bernhausen verliert seinen Erfolgstrainer

Fußball-Wechsel Paukenschlag in der Landesliga: TSV Bernhausen verliert seinen Erfolgstrainer

Roko Agatic wechselt zum TV Echterdingen, wenn auch erst im Sommer. Die Hintergründe und wer bei seinem künftigen Verein als Übergangstrainer fungieren soll.
Von Franz Stettmer
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Ärger beim Tabellenführer: Waldebene-Trainer wirft seinen Topspieler raus

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Ärger beim Tabellenführer: Waldebene-Trainer wirft seinen Topspieler raus

Andreii Shamenkos Wechselwunsch sorgt für Irritation auf der Waldebene. Der Hoffelder Siegtorschütze landet im Krankenhaus. Und die Degerlocher Germania macht es zweistellig.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenteam-Klatsche, ein Traumtor-Doppelpacker und kein Novemberblues

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Spitzenteam-Klatsche, ein Traumtor-Doppelpacker und kein Novemberblues

Türkspor geht in Uhlbach unter, Zazenhausen überrascht im Derby und ein Prag-Spieler gibt sich mit nur einem Traumtor nicht zufrieden.
Von Valentin Schwarz
Weitere Artikel zu SG Weilimdorf
 
 