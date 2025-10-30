Ringen: Regionalliga Obelix und der polnische Meister
Wenn die SG Weilimdorf an diesem Freitagabend im Spitzenduell auf den KSV Musberg trifft, stehen die Stars der Teams, Csaba Vida und Patryk Olenczyn, besonders im Fokus.
Wenn die SG Weilimdorf an diesem Freitagabend im Spitzenduell auf den KSV Musberg trifft, stehen die Stars der Teams, Csaba Vida und Patryk Olenczyn, besonders im Fokus.
Als sich Csaba Vida und Patryk Olenczyn vor sechs Jahren letztmals auf der Matte gegenübergestanden sind, lieferten sich die beiden Top-Ringer ein hochklassiges Spektakel. Nach früher 10:0-Führung für Vida kämpfte sich Olenczyn, damals noch in Diensten des RSV Benningen, zurück und unterlag am Ende nur knapp mit 18:19. „Er ist körperlich sehr stark. Ich glaube, er ist als Kind in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen, so wie Obelix“, sagt der unterlegene Pole über seinen ungarischen Kontrahenten und lacht. Nun, an diesem Freitagabend, kommt es zum Wiedersehen. SG Weilimdorf gegen KSV Musberg – in der Regionalliga steigt zum Rückrundenauftakt das Derby und Spitzenduell (Lindenbachhalle, 20.30 Uhr). Und Vida und Olenczyn, so viel ist jetzt schon sicher, kommen Schlüsselrollen zu. Beide sind die herausragenden Punktegaranten ihrer Mannschaften.