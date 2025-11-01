Als Maximilian Hubl schwer atmend die Matte verließ, tönten begeisterte „Maxi, Maxi“-Anfeuerungschöre durch die brechend volle Lindenbachhalle. Der Schwergewichtler der SG Weilimdorf hatte seinen Kampf gegen Andre Timofeev vom KSV Musberg zwar verloren, dabei aber nur drei Mannschaftspunkte abgegeben, anstatt der erwarteten vier. Gleiches galt für seinen Teamkameraden Paul Laible in der 71-Kilogramm-Klasse gegen den großen Favoriten Stefan-Ionut Coman – zwei Verlierer als heimliche Gewinner also. Es waren die beiden Überraschungen des Spitzenduells und Derbys der Ringer-Regionalliga, die beim 16:15-Heimsieg der Weilimdorfer zum Zünglein an der Waage wurden. Zugabe für die gastgebenden Nord-Stuttgarter: Sie sind nun Tabellenführer.