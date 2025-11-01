 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Vor den Augen des Weltmeisters: Zwei Verlierer werden zu Derby-Matchwinnern

Ringen-Regionalliga Vor den Augen des Weltmeisters: Zwei Verlierer werden zu Derby-Matchwinnern

Ringen-Regionalliga: Vor den Augen des Weltmeisters: Zwei Verlierer werden zu Derby-Matchwinnern
1
Eines der Schlüsselduelle: der Weilimdorfer Paul Laible (schwarz-rot) gegen Musbergs Topmann Stefan Coman. Foto: Günter Bergmann

Die SG Weilimdorf setzt sich gegen den KSV Musberg mit 16:15 durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Vor allem ein Kampf erhitzt die Gemüter – und endet blutig.

Sport: Dominik Grill (grd)

Als Maximilian Hubl schwer atmend die Matte verließ, tönten begeisterte „Maxi, Maxi“-Anfeuerungschöre durch die brechend volle Lindenbachhalle. Der Schwergewichtler der SG Weilimdorf hatte seinen Kampf gegen Andre Timofeev vom KSV Musberg zwar verloren, dabei aber nur drei Mannschaftspunkte abgegeben, anstatt der erwarteten vier. Gleiches galt für seinen Teamkameraden Paul Laible in der 71-Kilogramm-Klasse gegen den großen Favoriten Stefan-Ionut Coman – zwei Verlierer als heimliche Gewinner also. Es waren die beiden Überraschungen des Spitzenduells und Derbys der Ringer-Regionalliga, die beim 16:15-Heimsieg der Weilimdorfer zum Zünglein an der Waage wurden. Zugabe für die gastgebenden Nord-Stuttgarter: Sie sind nun Tabellenführer.

 

Vor den Augen von EM-Silbermedaillen-Gewinner Lucas Lazogianis und des dreifachen Weltmeisters Frank Stäbler entwickelte sich ein spannendes Spitzenduell mit teils tosender Stimmung im Publikum. „Ein toller Abend, und es gab kein Theater, obwohl es so eng war“, sagte Markus Laible, der sportliche Leiter der Weilimdorfer am Ende. Derweil haderte der Musberger Trainer Markus Scheibner: „Es ist natürlich ärgerlich, wenn man mit nur einem Punkt Differenz verliert. Ich denke, ein 16:16 wäre gerecht gewesen.“ Der besonderen Atmosphäre konnte aber auch er sich nicht entziehen: „Das war Werbung für den Sport.“

Unsere Empfehlung für Sie

Ringen: Regionalliga: Obelix und der polnische Meister

Ringen: Regionalliga Obelix und der polnische Meister

Wenn die SG Weilimdorf an diesem Freitagabend im Spitzenduell auf den KSV Musberg trifft, stehen die Stars der Teams, Csaba Vida und Patryk Olenczyn, besonders im Fokus.

Erstmals bebte die Halle, als Scheibners Schützling Malte Ziegler in der 98-Kilogramm-Klasse gegen Paul Wahl einen 4:3-Punktsieg holte. Zuvor war es zwischen den beiden zu mehreren Kopfzusammenstößen gekommen. Die lautstark protestierenden Weilimdorfer Fans unterstellten dem Gegner Absicht, und die beiden Gastgeber-Trainer Kemal Demir und Behar Rohleder stellten den Olympia-erprobten Kampfrichter Antonio Silvestri in der Kampfpause erzürnt zur Rede. Blutig wurde es indes nur für Ziegler, der den packenden Kampf mit einem Kopfverband und unter Buhrufen respektive Jubel beendete. „Malte ringt schon hart, aber nicht unfair“, sagte Weilimdorfs Sportchef Laible über das verlorene Duell. „Ich denke, es war okay, ihn nicht zu verwarnen.“ Eine gewisse Portion Drama gehört im Derby eben dazu – ebenso wie ein Aufstellungspoker.

Statt ihr Eigengewächs Julian Kellermann auf die Matte zu schicken, traten die Musberger wie erwähnt mit dem Auslandsimport Coman an.„Ich hatte gehofft, dass sie es vielleicht nicht zu 100 Prozent ernstnehmen und mit ihrem eigenen, schwächeren Mann kommen“, sagte Laible. „Aber das ist Derby, da gibt man natürlich alles.“ Umso glücklicher war der Weilimdorfer Verantwortliche über die bärenstarke, am Ende ausschlaggebende Leistung seines Sohnemanns Paul gegen den Rumänen. Dessen defensive Herangehensweise zahlte sich dabei aus. So hielt er die erwartete Niederlage in Grenzen. „Da muss mehr passieren“, kritisierte Comans Coach Scheibner. „Wir haben uns definitiv mehr ausgerechnet.“

Unsere Empfehlung für Sie

Ringen-Regionalliga: Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Ringen-Regionalliga Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Beide Teams unterstreichen ihre Ambitionen mit Siegen bei der direkten Spitzenplatz-Konkurrenz. Beim Weilimdorfer Coup in der Halle des Tabellenführers ragt einer heraus.

Gleiches galt im Schwergewicht. Weilimdorfs Hubl nutzte sein höheres Gewicht gegen den bundesligaerfahrenen Timofeev geschickt aus, ließ sich von den gegnerischen Täuschmanövern kaum irritieren und blieb überraschend lange auf den Beinen. Erst am Schluss spielte der Musberger gegen einen ausgepumpten Hubl seine Überlegenheit aus und brachte den Sieg mit einem sogenannten Double-Leg-Takedown unter Dach und Fach. Aber, bestätigt im Zuschauer Lazogianis auch ein Meister seines Fachs: „Er hat stilartfremd gegen einen guten Gegner überzeugt und nicht die erwarteten vier Punkte abgegeben.“

Für Lazogianis selbst steht am kommenden Wochenende der Bundesliga-Rückrundenauftakt mit dem ASV Schorndorf an. Für das nächste Jahr hat er bei den Europameisterschaften in Albanien den Titel im Visier. Das ganz große Ziel indes: eine Medaille bei der WM in Bahrain. Im Kreis der internationalen Ringer-Elite vermisst der wohl berühmteste Sohn der SG Weilimdorf aber hin und wieder die sportliche Heimat. „Manchmal fehlt mir das dortige Flair“, gab er zu und fügte etwas wehmütig an: „Die Stimmung, der Abend, das Derby – da will man wieder zurückkommen.“

Der bisherige Tabellenführer patzt

Seine Weilimdorfer haben durch den Sieg die Tabellenführung vom KSV Hofstetten übernommen, der gleichzeitig eine 15:20-Niederlage bei der RG Lahr kassiert hat – dem nächsten Gegner der Nord-Stuttgarter an diesem Samstagabend (Festhalle Kuhbach, 17 Uhr). Für die Musberger geht es indes zum RSV Schuttertal (Turn- und Festhalle Schuttertal, 20 Uhr).

„Da holen wir uns die Punkte zurück, die wir gegen Weilmdorf verloren haben“, kündigt der Trainer Scheibner bereits wieder gut gelaunt an. Um den Meistertitel wird es nun ein ganz enges Rennen. Vom Ersten Weilimdorf bis zum Vierten Tennenbronn sind es gerade einmal zwei Punkte Abstand. Scheibners Team ist nun Dritter.

Statistik zum Kampf

SG Weilimdorf – KSV Musberg
57 kg (griechisch-römisch): Dzhulakian – Perri 18:2-Überlegenheitssieg (Gesamt: 4:0); 130 kg (Freistil): Hubl – Timofeev 0:11-Punktniederlage (4:3); 61 kg (Fr.): Barath – Nikzad 9:6-Punktsieg (6:3); 98 kg (gr.-r.): Wahl – Ziegler 3:4-Punktniederlage (6:4); 66 kg (gr.-r.): Felix Bohn – Isaev 7:0-Punktsieg (8:4); 86 kg (Fr.): Vida – Staiger 16:0-Überlegenheitssieg (12:4); 71 kg (Fr.): Paul Laible – Coman 0:12-Punktniederlage (12:7); 80 kg: (gr.röm.): Lukas Laible – Leinmüller 16:0-Überlegenheitssieg (16:7); 75 kg: (gr.-r.): Florian Bohn – Ehrmann 0:16-Überlegenheitsniederlage (16:11); 75 kg: (Fr.) Plamadeala – Olenczyn 0:16-Überlegenheitsniederlage (16:15).

Weitere Themen

Fußball: TV Echterdingen: „Dämlich, naiv“ – Echterdinger Frust nach Nachspielzeit-K.o.

Fußball: TV Echterdingen „Dämlich, naiv“ – Echterdinger Frust nach Nachspielzeit-K.o.

Der Filder-Landesligist präsentiert sich in Sindelfingen stark verbessert – und verliert am Ende trotz Überzahl doch erneut. Bei der Trainersuche sickert ein erster Name durch.
Von Franz Stettmer
Eishockey-Oberliga: Rebels siegen im Shoot-Out

Eishockey-Oberliga Rebels siegen im Shoot-Out

Die Stuttgart Rebels feiern nach einem packenden Duell samt Verlängerung und Penaltyschießen in Füssen einen 5:4-Auswärtssieg. Eine Schiedsrichter-Szene sorgt für Aufregung.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: Feuerwerk nur für den Gegner – warum der TSV Bernhausen das Topspiel verliert

Fußball-Landesliga Feuerwerk nur für den Gegner – warum der TSV Bernhausen das Topspiel verliert

Beim 1:2 in Köngen geht der Matchplan des gastgebenden Überraschungstabellenführers auf. Den Bernhausenern hilft am Ende auch ein Arjen-Robben-Auftritt nichts.
Von Franz Stettmer
Fußball: Verbandsliga: Weilimdorf vor harten Auswärtsspielen und Calcio gegen Manuel Fischers Heilbronn

Fußball: Verbandsliga Weilimdorf vor harten Auswärtsspielen und Calcio gegen Manuel Fischers Heilbronn

Während der Filder-Club gegen den Tabellenletzten auf das Ende der düsteren Heimserie hofft, wollen die Weilimdorfer nach zuletzt drei Niederlagen überhaupt wieder in die Erfolgsspur.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: Nach dem schwarzen Sonntag: Was nun, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart?

Fußball-Landesliga Nach dem schwarzen Sonntag: Was nun, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart?

An diesem Spieltag folgen das Aufsteigerduell der Torknauserer und voraussichtlich zwei Torhüterwechsel. Der MTV-Trainer Lorer kritisiert ein „teils inakzeptables Verhalten“.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Entscheidung gefallen: so ist der weitere Trainerplan des TV Echterdingen

Fußball-Landesliga Entscheidung gefallen: so ist der weitere Trainerplan des TV Echterdingen

Nur Interimstrainer? Oder überhaupt neuer Trainer? Um Predrag Sarajlic zeichnet sich vor dem Spiel an diesem Freitag in Sindelfingen eine Antwort ab. Zugleich wird die Gangart rauer.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Bernhausen: Robben, Ribéry und eine bittere Nachricht vor dem Gipfelduell

Fußball: TSV Bernhausen Robben, Ribéry und eine bittere Nachricht vor dem Gipfelduell

Erster gegen Zweiter – zwischen dem Überraschungsteam Köngen und den Filderstädtern steigt an diesem Freitag das Landesliga-Spitzenspiel. Was den Gegner so stark macht.
Von Franz Stettmer
Leichtathlet Janne Henschel: Vom Mobbingopfer zum Medaillenläufer

Leichtathlet Janne Henschel Vom Mobbingopfer zum Medaillenläufer

Der Mittelstreckler der LG Filder steht vor dem schwierigen Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter, im Sport und im Beruf. Warum er sich von einer Idee verabschieden musste.
Von Sigor Paesler
Eishockey-Oberliga: Rebels: Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Eishockey-Oberliga: Rebels Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Die Stuttgart Rebels betreiben gegen Höchstadt Wiedergutmachung. Wyatt Schingoethe schnürt bei seinem Debüt den Doppelpack, was auch den Zuschauer Matt Pistilli begeistert.
Von Torsten Streib
Ausgezeichnetes Engagement: Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Ausgezeichnetes Engagement Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Zum vierten Mal gewinnt der TSV den Vereinsehrenamtspreis des Fußball-Bezirks. Unter anderem für die Umgestaltung der Sportanlage in Eigenregie.
Von Maximilian Gropp
Weitere Artikel zu SG Weilimdorf
 