Ein Kampftag, zwei Gesichter. Während die Regionalliga-Ringer der SG Weilimdorf mit 18:6 gegen die in der Rückrunde noch ungeschlagene KG Dewangen-Fachsenfeld einen überraschend deutlichen Sieg feiern, hatte der KSV Musberg quasi schon vor Beginn seines Duells wegen eines Ausfalls verloren. Gegen den KSV Hofstetten setzte es folgerichtig eine 13:18-Pleite.

Hochstimmung indes beim Tabellenführer. „Die Jungs ringen Woche für Woche über ihren Möglichkeiten“, sagt Weilimdorfs Sportlicher Leiter Markus Laible. Der Schlüssel zum Erfolg war diesmal ein Kniff in der Aufstellung. Karoly Barath rutschte von der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm in die Klasse 57 Kilogramm griechisch-römisch. Dort gewann er gegen Obaidullah Besmella mit einem Schultersieg souverän. Aren Dzhulakian trat stattdessen im 61 Kilogramm Freistil an und besiegte Rahmatullah Husseini mit technischer Überlegenheit. „Statt einem 4:4 war es dadurch ein 8:0 für uns, das war im Prinzip schon der Knackpunkt“, sagt Laible. Zudem feierte Lukas Laible in der Klasse 80 Kilogramm griechisch-römisch gegen Krisztofer Klanyi, der bei der U-23-EM im vergangenen Jahr Fünfter wurde, einen überragenden 6:4-Punktsieg. Weilimdorfs Punktegarant Csaba Vida gewann den seit Jahren ersehnten Kampf im 86 Kilogramm Freistil gegen den ehemaligen Bundesliga-Ringer Baba-Jan Ahmadi noch vor der Halbzeit mit technischer Überlegenheit.

Bei Musberg lautete indes die Hiobsbotschaft vor dem Start gegen Hofstetten: Julian Kellermann fällt krankheitsbedingt aus. „Mit ihm wäre es ein 50-50-Duell gewesen“, ist sich der Spielführer Christopher Fraß sicher. „So kurzfristig konnten wir ihn nicht kompensieren.“ Weil zudem der Topringer Patryk Olenczyn in der polnischen Heimat weilte, wurde Kellermann im 75 Kilogramm Freistil von Andre Graßl aus der zweiten Mannschaft ersetzt. Dieser trat mit Übergewicht an, sein Kampf gegen Marius Allgaier wurde daher mit 0:4 gewertet. Die Musberger Gewinner hießen indes Elias Nikzad (17:2), Asis Isaev (15:0), Stefan-Ionut Coman (16:0), und Robin Bauer (2:1), der sich mit Elias Allgaier im 80 Kilogramm griechisch-römisch den engsten Kampf des Abends lieferte.

Durch die Pleite haben die beiden Teams die Tabellenplätze getauscht. Musberg liegt nun auf Rang vier, direkt hinter Hofstetten.