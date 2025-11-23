 
  6. Weilimdorf siegt, Musberg rutscht ab

Ringen: Regionalliga: Weilimdorf siegt, Musberg rutscht ab
1
Der Weilimdorfer Csaba Vida (links) triumphierte in einem mit Spannung erwarteten Kampf einmal mehr deutlich. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Während die SG Weilimdorf gegen die KG Dewangen-Fachsenfeld triumphiert, kann der KSV Musberg im Duell mit Hofstetten einen entscheidenden Ausfall nicht kompensieren.

Ein Kampftag, zwei Gesichter. Während die Regionalliga-Ringer der SG Weilimdorf mit 18:6 gegen die in der Rückrunde noch ungeschlagene KG Dewangen-Fachsenfeld einen überraschend deutlichen Sieg feiern, hatte der KSV Musberg quasi schon vor Beginn seines Duells wegen eines Ausfalls verloren. Gegen den KSV Hofstetten setzte es folgerichtig eine 13:18-Pleite.

 

Hochstimmung indes beim Tabellenführer. „Die Jungs ringen Woche für Woche über ihren Möglichkeiten“, sagt Weilimdorfs Sportlicher Leiter Markus Laible. Der Schlüssel zum Erfolg war diesmal ein Kniff in der Aufstellung. Karoly Barath rutschte von der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm in die Klasse 57 Kilogramm griechisch-römisch. Dort gewann er gegen Obaidullah Besmella mit einem Schultersieg souverän. Aren Dzhulakian trat stattdessen im 61 Kilogramm Freistil an und besiegte Rahmatullah Husseini mit technischer Überlegenheit. „Statt einem 4:4 war es dadurch ein 8:0 für uns, das war im Prinzip schon der Knackpunkt“, sagt Laible. Zudem feierte Lukas Laible in der Klasse 80 Kilogramm griechisch-römisch gegen Krisztofer Klanyi, der bei der U-23-EM im vergangenen Jahr Fünfter wurde, einen überragenden 6:4-Punktsieg. Weilimdorfs Punktegarant Csaba Vida gewann den seit Jahren ersehnten Kampf im 86 Kilogramm Freistil gegen den ehemaligen Bundesliga-Ringer Baba-Jan Ahmadi noch vor der Halbzeit mit technischer Überlegenheit.

