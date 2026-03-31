 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Den Spieß gedreht: Lisa Laible feiert deutschen Meistertitel

Ringen: SG Weilimdorf Den Spieß gedreht: Lisa Laible feiert deutschen Meistertitel

Ringen: SG Weilimdorf: Den Spieß gedreht: Lisa Laible feiert deutschen Meistertitel
1
Während Lisa Laible ihren bisher größten Erfolg feierte, stand dem Vereinskollegen Anton Buchholz trotz Medaille die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Foto: privat

Die 18-Jährige besiegt in Hagen erstmals ihre große Dauerrivalin. Folgt für sie nun die tolle Zugabe? Zwei weitere Stuttgart/Filder-Athleten gewinnen Bronze.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Die zweite Überraschung des Tages gab es am Abend. Als Lisa Laible und ihre Begleiter nach gut vierstündiger Autobahnfahrt wieder zuhause eintrafen, wartete dort bereits eine jubelnde Fandelegation ihres Vereins. Den unerwarteten ersten Teil hatte die 18-Jährige dagegen selbst beigesteuert. Ja, es ist Wirklichkeit: Platz eins, Gold! Die Ringerin der SG Weilimdorf ist deutsche Meisterin. Im westfälischen Hagen hat sie bei den Freistil-Titelkämpfen der Altersklasse U 20 den bisher größten Erfolg ihrer Karriere perfekt gemacht. Vielleicht sogar mehr: Hoffen darf Laible hiernach noch auf eine tolle Zugabe.

 

Die nächsten Termine sind im Kalender jedenfalls bereits dick markiert. An diesem Mittwoch Abreise ins Trainingslager nach Schweden, dann in zwei Wochen Antalya, Türkei, wo die Würfel fallen werden. Die für dort große Frage: Bucht Laible obendrein das Ticket für die EM? Jene findet im Juli im nordmazedonischen Skopje statt und ist spätestens seit diesem Sonntag ein realistisches Ziel. Das Problem: Es gibt pro Gewichtsklasse nur einen deutschen Startplatz. An der türkischen Riviera wird sich weisen, wer den Bundestrainer letztlich mehr überzeugt: Laible oder ihre Dauerrivalin der 59-Kilogramm-Kategorie, die Saarländerin Franziska Blaumeiser. Mit jener kam es auch auch im aktuellen Wettbewerb wieder zum Duell.

Der Unterschied: Bisher hatte Laible in allen vier direkten Begegnungen den Kürzeren gezogen – diesmal nicht. Diesmal drehte sie den Spieß um. Dabei ließ sie sich in einer Neuauflage des letztjährigen Finalkampfs auch durch einen 0:3-Pausenrückstand nicht entmutigen. Am Ende stand nach einer Aufholjagd ein 8:6 und damit die Revanche. Das Erfolgsrezept? „Der Support von meinem Bruder hat den Ausschlag gegeben“, sagt Laible. Der Erwähnte, Vorname Lukas, feuerte am Mattenrand kräftig an, wobei Ringen bei den Laibles überhaupt Familiensache ist. Alle drei Kids sind in der gleichen Sportart unterwegs, die älteren Brüder Lukas und Paul als Teil des künftigen Weilimdorfer Bundesliga-Teams. Und der Papa Markus fungiert beim Club an der Solitudestraße als sportlicher Leiter.

Unsere Empfehlung für Sie

Ringen-Bundesliga: SG Weilimdorf sagt endgültig „Ja“ zur Bundesliga

Ringen-Bundesliga SG Weilimdorf sagt endgültig „Ja“ zur Bundesliga

Kurz vor Meldeschluss hat sich der Regionalliga-Meister endgültig für den Sprung in die Bundesliga entschieden. Derweil stellt die Hallenfrage weiterhin eine Herausforderung dar.

Die an Edelmetall gemessen Erfolgreichste ist aber das Küken, Lisa. Insgesamt kommt sie nun auf bereits fünf Medaillen bei deutschen Meisterschaften. Einmal Bronze, dreimal Silber, jetzt erstmals Gold. Es ist der greifbare Lohn für den betriebenen Aufwand. Was offiziell als Freizeitbeschäftigung läuft, ist tatsächlich Leistungssport. „Schon sehr stressig“ sei es, berichtet die 18-Jährige mit Blick auf sieben bis acht Trainingseinheiten pro Woche. Mal Kraftraum, mal Laufstrecke, mal Matte. Montags geht es immer zum Stützpunktprogramm nach Kornwestheim. In Weilimdorf spult sie ihr Pensum unter den Vorgaben der dortigen Vereinstrainer Behar Rohleder und Kemal Demir ab. Und, nicht zu vergessen: Nicht nur nebenbei studiert Laible ja auch noch. An der PH Ludwigsburg geht sie im Fach Grundschullehramt demnächst ins zweite Semester. Aber wer wollte klagen? Das momentan alles andere Überragende baumelt seit Sonntag glänzend um ihren Hals.

Eher bleiern fühlte sich dagegen die bronzene Plakette des Vereinskollegen Anton Buchholz an. Er war bei der parallel im thüringischen Zella-Mehlis ausgetragenen Griechisch-römisch-Konkurrenz als großer Favorit am Start – und wurde am Ende eben nur Dritter, so wie schon in seinen beiden vergangenen U-20-Jahren. Die Niederlage, die ihn in der 82er-Klasse die Titelchancen kostete, kassierte Buchholz gegen den späteren neuen Meister, den zwei Jahre jüngeren Aalener Bogomir Eismont (2:4). Einmal nicht aufgepasst, ein Durchdreher. Und so blieb nur noch der Kampf um Platz drei, den der Weilimdorfer dann gegen den Nürnberger Luis Brandl klar für sich entschied (10:0).

Unsere Empfehlung für Sie

Deutscher Meister im Freistil: Ringer-Juwel mit berühmtem Patenonkel bald bei der EM?

Deutscher Meister im Freistil Ringer-Juwel mit berühmtem Patenonkel bald bei der EM?

Alpay Eser verteidigt seinen Meistertitel erfolgreich. Nun geht es für den Ringer vom KSV Musberg um eine Zugabe: Schafft er es zur EM? An prominenter Unterstützung fehlt es nicht.

Für den KSV Musberg schließlich gewann der Freistilmann Alpay Eser ebenfalls Bronze – in seinem Fall wiederum ein Topresultat. Drei Wochen nach seinem Titelcoup bei den U-17-Junioren traf der Youngster in seiner 125-Kilo-Klasse diesmal ausschließlich auf deutlich ältere Konkurrenz. Seine Bilanz: zwei Siege, zwei Niederlagen.

Auch für Buchholz und Eser steht nun noch die EM-Frage an. Die Nominierungen dürften spätestens in der zweiten April-Hälfte erfolgen. In Esers Fall würde der Weg schon im Mai nach Samokov in Bulgarien führen.

Weitere Themen

Fußball-Kreisliga A: Perfekt: Ex-VfB-Profi Didavi wird neuer Harthausener Trainer

Fußball-Kreisliga A Perfekt: Ex-VfB-Profi Didavi wird neuer Harthausener Trainer

In dem langjährigen Bundesliga-Kicker erhält der Filderstädter Kreisligist seinen Wunschkandidaten. Noch offen ist, in welcher Spielklasse der 36-Jährige übernimmt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenduo-Patzer und ein Neunerpacker mit doppeltem lupenreinen Hattrick

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Spitzenduo-Patzer und ein Neunerpacker mit doppeltem lupenreinen Hattrick

Der Tabellenführer und der Verfolger kommen über ein Remis nicht hinaus. Derweil sorgt ein kurioser Handelfmeter bei Mühlhausen gegen Feuerbach für Gesprächsstoff.
Von Torsten Streib
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Spielabbruch nach schwerer Verletzung und im Tabellenkeller wird es duster

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Spielabbruch nach schwerer Verletzung und im Tabellenkeller wird es duster

Die Begegnung zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld endet mit einem Schock für alle Beteiligten. Derweil fällt in der Abstiegszone eine Vorentscheidung.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Der Frust der Favoriten: „Unterste Schublade“

Fußball-Bezirksliga Der Frust der Favoriten: „Unterste Schublade“

Auch am 20. Spieltag bestätigt die Staffel ihren Ruf als Wundertüte. Von Vaihinger Video-Grüßen, einem Ellbogen-Aussetzer und dem drohenden Saison-Aus für den Toptorjäger der Liga.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Der Coach kann es nicht fassen: erst ganz stark, dann ganz schwach

Fußball-Landesliga Der Coach kann es nicht fassen: erst ganz stark, dann ganz schwach

Die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart zeigen einmal mehr zwei Gesichter und unterliegen gegen den VfL Sindelfingen mit 2:6.
Von Torsten Streib
Fußball: TV Echterdingen: Dem „Traumtor“ folgt die Last-Minute-Enttäuschung

Fußball: TV Echterdingen Dem „Traumtor“ folgt die Last-Minute-Enttäuschung

Der Echterdinger Landesligist muss beim 1:1 in Böblingen spät den Ausgleich hinnehmen. Damit endet die Siegesserie des Trainers Heisig.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Calcios Torlosbann gebrochen – nach 349 Minuten

Fußball-Verbandsliga Calcios Torlosbann gebrochen – nach 349 Minuten

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen feiert einen 1:0-Heimsieg gegen Schwäbisch Hall. Den Torschützen trifft es dabei hart.
Von Torsten Streib
Fußball: TSV Plattenhardt: „Topspiel“ mit zwei Überraschungen in der Aufstellung

Fußball: TSV Plattenhardt „Topspiel“ mit zwei Überraschungen in der Aufstellung

Dem Landesligisten gelingt mit einem 2:0 gegen den Favoriten SV Waldhausen der erste Sieg unter seinem neuen Trainer. Warum dabei zwei Leistungsträger nur auf der Bank hocken.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Geht doch noch was? Bernhausener Erleichterung nach Tomic-Doppelpack

Fußball-Landesliga Geht doch noch was? Bernhausener Erleichterung nach Tomic-Doppelpack

Mit einem 3:1-Sieg in Maichingen sind die Filderstädter plötzlich wieder an der Spitzengruppe dran. Derweil steht hinter den Kulissen der nächste Abgang fest.
Von Franz Stettmer
Handball-Regionalliga: Echterdinger Frauen nach acht Seiter-Toren kurz vor der Rettung

Handball-Regionalliga Echterdinger Frauen nach acht Seiter-Toren kurz vor der Rettung

Beim 34:21-Sieg gegen den Tabellenletzten tut sich die HSG Leinfelden-Echterdingen 30 Minuten lang schwer, dann läuft es. Bereits klar ist, wie es auf dem Trainerposten weiter geht.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu SG Weilimdorf
 
 