Timur Demir verpasst bei den Titelkämpfen in Reilingen nur knapp den Finaleinzug. Fürs EM-Ticket wird es mit seinem dritten Platz schwierig.

Franz Stettmer 18.03.2025 - 16:41 Uhr

DM-Bronze gewonnen, das EM-Ticket aber vermutlich verloren – für Timur Demir, Nachwuchsringer der SG Weilimdorf, sind die nationalen U-17-Titelkämpfe im badischen Reilingen mit einem Zwiespalt der Gefühle zu Ende gegangen. Zwar belegte der 16-Jährige in seiner Gewichtsklasse einen guten dritten Platz und setzte damit eine beeindruckende Serie fort: Es ist für ihn bei seiner fünften Teilnahme an deutschen Meisterschaften die fünfte Medaille. Jedoch dürfte dieses Ergebnis zu wenig sein, um sich den Wunsch vom Start bei den Europameisterschaften im Juni in Skopje/Nordmazedonien zu erfüllen. „Wen man dorthin will, sollte man Erster werden. Weniger wird wahrscheinlich nicht für eine Nominierung reichen“, weiß Markus Laible, sportlicher Leiter in Weilimdorf.