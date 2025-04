Die Weilimdorfer Nachwuchsringer erreichen bei den deutschen U-20-Meisterschaften in Zell im Wiesental zwei weitere Treppchenplätze. Ob es zudem noch für ein EM-Ticket reicht, bleibt nun aber abzuwarten.

Franz Stettmer 02.04.2025 - 18:48 Uhr

Wenn es noch eines Belegs bedurft hatte, dass die Nachwuchsringer der SG Weilimdorf zu den Besten in Deutschland gehören, er ist erbracht. Am Wochenende haben die Nord-Stuttgarter ihre Medaillenausbeute bei den diesjährigen nationalen Titelkämpfen auf fünf aufgestockt. In der Altersklasse U 20 gab es einmal Silber und einmal Bronze – in einem der beiden Fälle zugleich jedoch auch ein Stück weit Enttäuschung.