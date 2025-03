Can Dogan ist deutscher U-14-Meister

Die Nachwuchs-Ringer des SV Fellbach gewinnen bei den nationalen Titelkämpfen drei Medaillen.

Michael Käfer 25.03.2025 - 10:18 Uhr

Zwei Rückkehrer zum SV Fellbach konnten am Sonntag anlässlich der deutschen U-14-Meisterschaften den bisher größten Erfolg ihrer Karriere verbuchen. Bei den in Ladenburg ausgetragenen Titelkämpfen im Freien Stil sicherte sich Can Dogan die Goldmedaille und sein Vereinskollege Recep Gürel die Vizemeisterschaft.