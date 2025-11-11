 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Der nächste Kracher kommt

Ringen: SV Fellbach Der nächste Kracher kommt

Ringen: SV Fellbach: Der nächste Kracher kommt
1
Der Fellbacher Kyriakos Papadopoulos (rot) siegt erneut Foto: Michael Käfer

Die Ringer des SV Fellbach siegen bei der KG Baienfurt/Ravensburg II mit 20:16 und feiern damit ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Runde.

Bei der KG Baienfurt/Ravensburg II haben die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstag mit dem 20:16-Sieg ihren zweiten Auswärtserfolg verbucht. „Trotz Verletzung und Ausfall war das ein sehr guter Auftritt“, sagte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter. Denn außer dem Fehlen von Marcel Kunst, der sich vor einer Woche den Arm gebrochen hatte, verhinderte der frühe Wettkampfbeginn um 17.30 Uhr einen möglicherweise höheren Sieg des Teams um den Trainer Tariel Shavadze. Denn der zuletzt starke Sokratis Kazantzidis musste zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten.

 

Zur Pause liegt der SVF einmal mehr deutlich hinten

Die rund 250 Zuschauer in der Neuen Sporthalle von Baienfurt sahen zwei völlig konträre Halbzeiten. Wie bereits mehrfach zuvor lag die Equipe des SV Fellbach zur Pause deutlich zurück, diesmal mit 4:14. Einzig dem amtierenden deutschen U-15-Meister Can Dogan war ein ungefährdeter Überlegenheitssieg gelungen.

4:18 Minuten Kampfzeit für die letzten vier Kämpfe in Summe

In der zweiten Hälfte konnte dann aber nur noch Heshmat Akbari gegen den Fellbacher Lamin Bojang bei seinem 14:10-Punktsieg zwei Zähler für die Gastgeber einsammeln. Vor der Pause hatte Gerasimos Zagliveris zwar mit 2:5 ebenfalls eine Punktniederlage hinnehmen müssen, aber die knappen Siege brachten der KG Baienfurt/Ravensburg II jeweils nur zwei von vier möglichen Zählern. Wie sich am Ende zeigen sollte, war das nicht genug, denn die letzten vier Kämpfe gingen in einer rekordverdächtig Gesamt-Kampfzeit von nur 4:18 Minuten über die Bühne. Zunächst siegte der in dieser Verbandsliga-Runde noch unbezwungene georgische Freistilspezialist Tornike Katamadze kampflos. Anschließend deutete der deutsche U-17-Meister Noel Lozancic mit einem Ausheber gleich zu Beginn seine Überlegenheit an und siegte ungefährdet gegen Oskar Härdtner. Ebenfalls technisch überlegen gewannen dann Kyriakos Papadopoulos und Gocha Meladze, womit die Gästeschar den Kampftag komplett gedreht hatte.

Als nächstes kommt der Tabellenzweite nach Fellbach

In der Tabelle belegen die Fellbacher nun mit 11:11 Punkten den fünften Rang und haben einem soliden Vorsprung auf den wohl einzigen Abstiegsplatz. Thomas Heumann hofft für das Saisonende auf eine Top-5-Platzierung. Indes muss sich das mit im Durchschnitt 19,7 Jahren auch am Samstag jüngste Team der Liga noch mit drei der vier besser platzierten Teams messen. Nächster Gegner im Heimkampf in der Silcherhalle am Samstag (19.30 Uhr) ist der Tabellenzweite KSV Unterelchingen um den zweifachen Junioren-Europameister Pridon Abuladze.

   KG Baienfurt/Ravensburg – SV Fellbach. 57 kg (griechisch-römisch): Hafner – Gürel 4:0-Schultersieg (Gesamt: 4:0); 130 kg (Fr.): Xenidis – Verletis 4:0-Überlegenheistsieg (8:0); 61 kg (Fr.): Dodrimont – Dogan 0:4-Überlegenheitsniederlage (8:4); 98 kg (gr.-r.)Weißhaar – Zagliveris 2:0-Punktsieg (10:4); 66 kg (gr.-r.): Hund – Tsiklauri 4:0-Überlegenheitssieg (14:4); 86 kg (Fr.): Akbari – Bojang 2:0-Punktsieg (16:4); 71 kg (Fr.): KG ohne Kämpfer/Katamadze kampflos (16:8); 80 kg (gr.-r.): Härdtner – Lozancic 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:12); 75 kg (gr.-r.): Buchkamer – Papadopoulos 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:16); 75 kg (Fr.): Klat – Meladze 0:4-Überlegenheitsniederlage (16:20).

Weitere Themen

Fußball: SVF, TVOe, Spvgg: Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Fußball: SVF, TVOe, Spvgg Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Der Fellbacher ist für seine rote Karte gegen Holzhausen für sechs Spiele gesperrt worden.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Der nächste Kracher kommt

Ringen: SV Fellbach Der nächste Kracher kommt

Die Ringer des SV Fellbach siegen bei der KG Baienfurt/Ravensburg II mit 20:16 und feiern damit ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Runde.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Mannschaft ist zurück

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Mannschaft ist zurück

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B formverbessert und gewinnen bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 92:83.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Mit dem Remis können beide leben

Fußball: TV Oeffingen Mit dem Remis können beide leben

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen und des SV Leonberg/Eltingen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Staffel 1.
Von Eva Herschmann
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren mit 26:33 gegen Frisch Auf Göppingen II.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Verteidigen ohne Körperkontakt

Fußball: SV Fellbach Verteidigen ohne Körperkontakt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten am Samstag gegen den Tabellendritten TSV Berg furios, müssen sich am Ende aber deutlich und verdient mit 3:7 (2:4) geschlagen geben.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Ein himmelweiter Unterschied

Handball: TV Oeffingen Ein himmelweiter Unterschied

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich in der Verbandsliga gegen den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II souverän mit 35:25 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Erst die Gäste aus Ehingen, dann das Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden starten am Samstagabend, 18 Uhr, eine kleine Heimspielserie.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zurück zu mehr Stabilität in der Abwehr

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstagabend, 20 Uhr, die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die beste Offensive zu Gast

Fußball: SV Fellbach Die beste Offensive zu Gast

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz den Tabellendritten TSV Berg.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 