Bei den deutschen U-20-Meisterschaften der Greco-Ringer gewinnt Kevin Karl einen Titel und Jan Kunst wird Zweiter.

Michael Käfer 31.03.2025 - 15:40 Uhr

Die Nachwuchs-Ringer des SV Fellbach bleiben bei nationalen Titelkämpfen auf Erfolgskurs. Nachdem Can Dogan (U14) und Noel Lozancic (U17) bereits vor wenigen Wochen jeweils Gold gewonnen hatten, folgte am Sonntag in Zell im Wiesental Kevin Karl. Fünf Wochen vor seinem 18. Geburtstag sicherte sich der U-17-Europameisterschaftsdritte in seiner neuen Altersklasse U20 die Goldmedaille. Tatsächlich ist diese Kategorie jedoch für den Spezialisten der Stilart griechisch-römisch nicht mehr ganz so neu. Bereits 2024 gewann er – ebenso wie in der U17 – den Titel in der Klasse bis 67 Kilogramm. Da sich der nunmehr sechsfache deutsche Meister erneut auf dieses Gewichtslimit heruntergehungert hatte, gelang ihm sogar die Titelverteidigung.