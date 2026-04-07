Ringen: SV Fellbach „Die Oberliga erfordert ein hohes Niveau“
Thomas Heumann von der Ringerabteilung des SV Fellbach spricht über die Beweggründe der Fusion mit dem SC Korb, über die Bereinigung der Ligen und das Ziel der ersten Mannschaft.
Thomas Heumann von der Ringerabteilung des SV Fellbach spricht über die Beweggründe der Fusion mit dem SC Korb, über die Bereinigung der Ligen und das Ziel der ersten Mannschaft.
Im zweiten Anlauf hat die Fusion der Fellbacher Ringer-Ligateams mit dem SC Korb geklappt. Thomas Heumann, der Sportliche Leiter der Ringer des SVF, spricht über aktuelle Veränderungen und die Aussichten der „Rems-Löwen“ für die am 5. September in der Verbandsliga und am 11. September in der Oberliga beginnenden Saison.