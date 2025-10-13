 
Ringen: SV Fellbach Ein Abend der kurzen Kämpfe

1
Der Fellbacher Prokopios Verletis siegt technisch überlegen. Foto: Michael Käfer

Die Verbandsliga-Ringer des SVF gewinnen am Herbstsamstag gegen den AV Sulgen mit 19:17 und festigt Rang sechs.

Es war ein Abend der schnellen Siege, an dem der SV Fellbach gegen die Ringer vom AV Sulgen mit 19:17 die Oberhand behielt: Lediglich zwei Kämpfe gingen über die vollen sechs Minuten. „Wir brauchen Punkte auch für die Rückrunde, deshalb war es ein ganz wichtiger Sieg“, kommentierte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter des SVF-Ensembles, den zweiten Saisonerfolg am Samstag in der Silcherhalle.

 

Nach vier Kämpfen liegt der SVF mit 3:12 hinten

Wie so oft in dieser Saison gerieten die Gastgeber zunächst ins Hintertreffen. Nach vier Kämpfen lagen sie mit 3:12 hinten. Die Niederlagen von Marcel Kunst gegen den italienischen EM- und WM-Teilnehmer Carmine Caiazza sowie von Recep Gürel gegen den U-17-Vizeeuropameister Giorgi Chachua überraschten jedoch nicht. Keine Chance hatte auch Maximilian Horvat gegen Simone Iannattoni, der bereits als Jugendlicher EM-Silber für Italien gewonnen hatte.

Zwei Duelle gehen kampflos an die Fellbacher

Für eine Stimmungsaufhellung beim Fellbacher Teil der hundert Zuschauer sorgte Prokopios Verletis. Von der zweiten Kampfminute an führend, sammelte der Zwei-Zentner-Mann gegen den 14 Kilogramm schwereren Robin Schmidt Punkt um Punkt und siegte mit 13:3. Technisch überlegen verwies Malik Güven den Sulgener Arda Torun in seine Grenzen und verkürzte zum Pausenstand von 7:12. Danach zeigte Noah Lozancic gegen Jannik Malz eine starke Leistung, musste jedoch trotz eines artistischen Übersprungs eine 1:3-Punktniederlage hinnehmen. Sokratis Kazantzidis und Kyriakos Papadopoulos siegten kampflos und Tornike Katamadze fegte Sebastian Franz förmlich von der Matte. Damit festigte der SV Fellbach Tabellenrang sechs der Verbandsliga.

     SV Fellbach – AV Sulgen. 57 kg (Freistil): Marcel Kunst – Caiazza 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 130 kg (griechisch-römisch): Verletis – Schmidt 3:0-Punktsieg (3:4); 61 kg (gr.-r.): Gürel – Chachua 0:4-Überlegenheitsniederlage (3:8); 98 kg (Fr.): Horvat – Iannattoni 0:4-Schulterniederlage (3:12); 66 kg (Fr.): Güven – Torun 4:0-Überlegenheitssieg (7:12); 86 kg (gr.-r.): Lozancic – Malz 0:1-Punktniederlage (7:13); 71 kg (gr.-r.): Papadopoulos – Hezel Übergewicht Gast (11:13); 80 kg (Fr.): Kazantzidis kampflos/ Gast ohne Kämpfer (15:13); 75 kg (Fr.): Katamadze – Franz 4:0-Überlegenheitssieg (19:13); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Moosmann 0:4-Aufgabeniederlage (19:17).

