Ringen: SV Fellbach Kräftemessen zweier Generationen
Im Verbandsliga-Finale müssen die Ringer des SV Fellbach eine 11:20-Niederlage beim VfL Obereisesheim hinnehmen, bleiben aber Tabellenfünfte.
Zugegeben, mit einem Auswärtssieg beim VfL Obereisesheim wären die Ringer des SV Fellbach in der Abschlusstabelle der Verbandsliga noch um einen Rang hochgerutscht und damit an ihren Gastgebern vom Samstag vorbeigezogen. Nach der 11:20-Niederlage in der Eberwinhalle bleiben die Athleten von Trainer Tariel Shavadze indes auf dem fünften Platz und damit genau in der Tabellenmitte.