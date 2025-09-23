Ringen: SV Fellbach Kyriakos Papadopoulos begeistert
Beim Heimkampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II verbuchen die Ringer des SV Fellbach mit 13:21 Punkten ihre zweite Saisonniederlage.
Es war ein klassischer Fehlstart, den die Ringermannschaft des SV Fellbach am Samstagabend den rund 75 Zuschauern präsentierte: Rasch war die SVF-Auswahl nach Niederlagen von Lamin Bojang, dem erstmals ins Aufgebot gerückten Recep Gürel sowie von Gerasimos Zagliveris mit 0:11 gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II in Rückstand geraten und unterlag schließlich mit 13:21. Weil zudem die wenig später geforderte und beim SV Fellbach notorisch schlecht besetzte Freistilklasse bis 98 Kilogramm diesmal gänzlich ohne Vertreter der Gastgeber blieb, war schon früh die Luft aus dieser Begegnung in der Verbandsliga raus.