 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Kyriakos Papadopoulos begeistert

Ringen: SV Fellbach Kyriakos Papadopoulos begeistert

Ringen: SV Fellbach: Kyriakos Papadopoulos begeistert
1
Kyriakos Papadopoulos wirft seinen Gegner erfolgreich. Foto: Michael Käfer

Beim Heimkampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II verbuchen die Ringer des SV Fellbach mit 13:21 Punkten ihre zweite Saisonniederlage.

Es war ein klassischer Fehlstart, den die Ringermannschaft des SV Fellbach am Samstagabend den rund 75 Zuschauern präsentierte: Rasch war die SVF-Auswahl nach Niederlagen von Lamin Bojang, dem erstmals ins Aufgebot gerückten Recep Gürel sowie von Gerasimos Zagliveris mit 0:11 gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II in Rückstand geraten und unterlag schließlich mit 13:21. Weil zudem die wenig später geforderte und beim SV Fellbach notorisch schlecht besetzte Freistilklasse bis 98 Kilogramm diesmal gänzlich ohne Vertreter der Gastgeber blieb, war schon früh die Luft aus dieser Begegnung in der Verbandsliga raus.

 

Zur Pause bereits mit 2:15 hinten

Erst Enes Güven gelang es gegen Aaron Dodrimont mit einem 11:5-Punktsieg die ersten beiden Zähler für den SV Fellbach einzusammeln. Der Halbzeitstand von 15:2 aus Sicht der Kampfgemeinschaft von Baienfurt und Ravensburg bot dennoch wenig Raum für Optimismus bei den für den verhinderten Fellbacher Cheftrainer Tariel Shavadze eingesprungenen Betreuern Dimitrios Papadopoulos und Kevin Karl.

Kevin Karl coacht an der Seitenlinie

Immerhin sorgte nach dem Pausensprudel Tornike Katamadze mit seinen vorzeitigen Sieg über William Lehn für eine positive Überraschung bei Kevin Karl. „Ich kenne seinen Gegner. Es ist ein starker Ringer und ich hätte nicht gedacht, dass Tornike gegen ihn technisch überlegen gewinnt“, sagte der 18-Jährige, der am kommenden Samstag wohl seine Erstligapremiere im Team des ASV Schorndorf feiert, bei Einzelmeisterschaften aber weiterhin für den SV Fellbach startet. Im siebten Kampf des Abends musste dann jedoch der zweifache deutsche Jugendmeister Noel Lozancic eine rasche Schulterniederlage gegen den Baienfurter Heshmat Akbari hinnehmen.

Papadopoulos befreit sich aus gefährlicher Lage und siegt

Obwohl zu diesem Zeitpunkt der SV Fellbach auch theoretisch keine Siegchance mehr hatte, entfachte der 16-jährige Kyriakos Papadopoulos nach einer Schrecksekunde Begeisterung. Im Anschluss an einen Wurf hatte ihn sein Gegner Viktor Odal am Rande einer Schulterniederlage. Aus dieser gefährlichen Lage befreite sich der Teenager jedoch artistisch, konterte mit zwei Viererwertungen und sicherte seinen 18:4-Punkterfolg mit weiteren gelungenen Aktionen ab. Nach einer 4:11 Punktniederlage von Sokratis Kazantzidis gelang Gocha Meladze mit einem Schultersieg gegen Eric Klat die Ergebniskorrektur zum 13:21-Endstand und nach 16 Sekunden zugleich der schnellste Sieg des Tages.    SV Fellbach – KG Baienfurt/Ravensburg II. 80 kg (Freistil): Bojang – Härdtner 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 57 kg (Fr.): Gürel – Hafner 0:4-Schulterniederlage (0:8); 130 kg (griechisch-römisch): Zagliveris – Weißhaar 0:3-Punktniederlage (0:11); 61 kg (gr.-r.): Güven – Dodrimont 2:0-Punktsieg (2:11); 98 kg (Fr.): SVF ohne Kämpfer (2:15); 66 kg (Fr.): Katamadze – Lehn 4:0-Punktsieg (6:15); 86 kg (gr.-r.): Lozancic – Akbari 0:4-Schulterniederlage (6:19); 71 kg (gr.-r.): Papadopoulos – Odal 3:0-Punktsieg (9:19); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Mayr 0:2-Punktniederlage (9:21); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Klat 4:0-Schultersieg (13:21).

Weitere Themen

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

Markus Weiß führt mit dem TV Weiler/Rems in der Kreisliga A das Klassement an.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur

Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.
Von sd
Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Handball-Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag zum Saisonauftakt gegen die HSG Freiburg II ungefährdet mit 35:16.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Handball: TSV Schmiden Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich am Samstagabend zum Saisonauftakt in der Oberliga in eigener Halle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Fußball-Verbandsliga Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Nach drei Siegen in der Fremde müssen die Fußballer des SV Fellbach erstmals auswärts Punkte abgeben. Bei der 0:4-Pleite offenbaren sie eine entscheidende Schwäche
Von Torsten Streib
HC Schmiden/Oeffingen: Das Spiel soll schneller werden

HC Schmiden/Oeffingen Das Spiel soll schneller werden

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten an diesem Samstag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Fußball: SV Fellbach Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 19 Uhr, beim punktgleichen TSV Oberensingen an – ohne Jonas Kohler, aber mit Niklas Weiß.
Von Susanne Degel
Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

Fuball-Nachlese: SVF, TVOe Wie einst der Weltstar Marco van Basten

In Fellbach werden am Samstag Erinnerungen an das EM-Finale von 1988 wach.
Von Torsten Streib
Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Basketball: SV Fellbach II Der Optimismus ist groß

Die Basketballer des SV Fellbach II starten nach dem Aufstieg am kommenden Sonntag mit dem Spiel bei der TS Göppingen in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Fußball: TV Oeffingen Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 