Ringen: SV Fellbach: Kyriakos Papadopoulos begeistert

Es war ein klassischer Fehlstart, den die Ringermannschaft des SV Fellbach am Samstagabend den rund 75 Zuschauern präsentierte: Rasch war die SVF-Auswahl nach Niederlagen von Lamin Bojang, dem erstmals ins Aufgebot gerückten Recep Gürel sowie von Gerasimos Zagliveris mit 0:11 gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II in Rückstand geraten und unterlag schließlich mit 13:21. Weil zudem die wenig später geforderte und beim SV Fellbach notorisch schlecht besetzte Freistilklasse bis 98 Kilogramm diesmal gänzlich ohne Vertreter der Gastgeber blieb, war schon früh die Luft aus dieser Begegnung in der Verbandsliga raus.

Zur Pause bereits mit 2:15 hinten Erst Enes Güven gelang es gegen Aaron Dodrimont mit einem 11:5-Punktsieg die ersten beiden Zähler für den SV Fellbach einzusammeln. Der Halbzeitstand von 15:2 aus Sicht der Kampfgemeinschaft von Baienfurt und Ravensburg bot dennoch wenig Raum für Optimismus bei den für den verhinderten Fellbacher Cheftrainer Tariel Shavadze eingesprungenen Betreuern Dimitrios Papadopoulos und Kevin Karl.

Kevin Karl coacht an der Seitenlinie

Immerhin sorgte nach dem Pausensprudel Tornike Katamadze mit seinen vorzeitigen Sieg über William Lehn für eine positive Überraschung bei Kevin Karl. „Ich kenne seinen Gegner. Es ist ein starker Ringer und ich hätte nicht gedacht, dass Tornike gegen ihn technisch überlegen gewinnt“, sagte der 18-Jährige, der am kommenden Samstag wohl seine Erstligapremiere im Team des ASV Schorndorf feiert, bei Einzelmeisterschaften aber weiterhin für den SV Fellbach startet. Im siebten Kampf des Abends musste dann jedoch der zweifache deutsche Jugendmeister Noel Lozancic eine rasche Schulterniederlage gegen den Baienfurter Heshmat Akbari hinnehmen.

Papadopoulos befreit sich aus gefährlicher Lage und siegt

Obwohl zu diesem Zeitpunkt der SV Fellbach auch theoretisch keine Siegchance mehr hatte, entfachte der 16-jährige Kyriakos Papadopoulos nach einer Schrecksekunde Begeisterung. Im Anschluss an einen Wurf hatte ihn sein Gegner Viktor Odal am Rande einer Schulterniederlage. Aus dieser gefährlichen Lage befreite sich der Teenager jedoch artistisch, konterte mit zwei Viererwertungen und sicherte seinen 18:4-Punkterfolg mit weiteren gelungenen Aktionen ab. Nach einer 4:11 Punktniederlage von Sokratis Kazantzidis gelang Gocha Meladze mit einem Schultersieg gegen Eric Klat die Ergebniskorrektur zum 13:21-Endstand und nach 16 Sekunden zugleich der schnellste Sieg des Tages. SV Fellbach – KG Baienfurt/Ravensburg II. 80 kg (Freistil): Bojang – Härdtner 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 57 kg (Fr.): Gürel – Hafner 0:4-Schulterniederlage (0:8); 130 kg (griechisch-römisch): Zagliveris – Weißhaar 0:3-Punktniederlage (0:11); 61 kg (gr.-r.): Güven – Dodrimont 2:0-Punktsieg (2:11); 98 kg (Fr.): SVF ohne Kämpfer (2:15); 66 kg (Fr.): Katamadze – Lehn 4:0-Punktsieg (6:15); 86 kg (gr.-r.): Lozancic – Akbari 0:4-Schulterniederlage (6:19); 71 kg (gr.-r.): Papadopoulos – Odal 3:0-Punktsieg (9:19); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Mayr 0:2-Punktniederlage (9:21); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Klat 4:0-Schultersieg (13:21).