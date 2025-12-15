 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Niederlage im letzten Heimkampf

Ringen: SV Fellbach Niederlage im letzten Heimkampf

Ringen: SV Fellbach: Niederlage im letzten Heimkampf
1
Noel Lozancic Foto: Michael Käfer

Die Verbandsliga-Ringer des SVF unterliegen dem Tabellenzweiten AC Röhlingen mit 14:20 Punkten.

Den ersten ihrer beiden Vier-Punkte-Siege errangen die Ringer des SV Fellbach am Samstag bereits eine halbe Stunde vor dem Beginn des Kräftemessens mit dem AC Röhlingen. Beim Abwiegen im Untergeschoss der Fellbacher Silcherhalle stellte Kampfrichter Hamdan Iflazoglu bei dem Röhlinger Jonas Stark eine Hautveränderung fest und ließ den Greco-Kämpfer folglich nicht gegen Christos Papadopoulos antreten. Trotz des Vorsprungs musste das Team des SV Fellbach beim letzten Heimkampf der diesjährigen Verbandsligarunde eine 14:20-Niederlage gegen den Tabellenzweiten hinnehmen.

 

Kyriakos Papadopoulos zeigt erneut sein hohes Niveau

Weil bei den von Tariel Shavadze trainierten Gastgebern die Klasse bis 98 Kilogramm wegen einer Erkrankung von Gerasimos Zagliveris unbesetzt blieb, bekamen die rund 60 mehrheitlich aus Röhlingen angereisten Zuschauer lediglich acht Kämpfe zu sehen. Dennoch dürfte kaum jemand sein Kommen bereut haben, denn die im Durchschnitt nur 18,1 Jahre alte SVF-Auswahl zeigte sehenswerte Kämpfe. Darunter war einmal mehr der Auftritt von Lamin Bojang. Der Freistil-Wirbler lag gegen Arthur Beser sogar in Führung, als ihn der Röhlinger auskonterte und auf die Schulter legte. Der schnellste Fellbacher Sieg gelang Noel Lozancic, der Linus Koch ungefährdet mit 20:2 besiegte. In einer turbulenten Begegnung mit dem zweifachen EM- und WM-Teilnehmer Adam Pohilec, 24, zeigte Kyriakos Papadopoulos, auf welch hohem Niveau der 16-Jährige inzwischen kämpft. Zwar unterlag er mit 0:6, aber bis zur letzten Sekunde zeigte er aktives Ringen. Nach dem 8:0-Erfolg von Gocha Meladze sorgte Sokratis Kazantzidis im letzten Kampf noch für einen 17:5-Punktsieg für den SV Fellbach.

    SV Fellbach – AC Röhlingen. 57 kg (griechisch-römisch): Christos Papadopoulos kampflos/Röhlingen ohne Kämpfer (Gesamt: 4:0); 130 kg (Freistil): Kesisidis – Deeg 0:2-Punktniederlage (4:2); 61 kg (Fr.): Gürel – Maierhöfer 0:4-Überlegenheitsniederlage (4:6); 98 kg (gr.-r.) Fellbach ohne Kämpfer/Lukacs kampflos (4:10); 66 kg (gr.-r.): Ibrahimov – Lübbe 0:4-Überlegenheitsniederlage (4:14); 86 kg (Fr.): Bojang – Beser 0:4-Schulterniederlage (4:18); 71 kg (Fr.): Meladze – Hieber 3:0-Punktsieg (7:18); 80 kg (gr.-r.): Lozancic – Koch 4:0-Überlegenheitssieg (11:18); 75 kg (gr.-r.): Kyriakos Papadopoulos – Pohilec 0:2-Punktniederlage (11:20); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Liesch 3:0-Punktsieg (14:20).

Weitere Themen

Ringen: SV Fellbach: Niederlage im letzten Heimkampf

Ringen: SV Fellbach Niederlage im letzten Heimkampf

Die Verbandsliga-Ringer des SVF unterliegen dem Tabellenzweiten AC Röhlingen mit 14:20 Punkten.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sprung auf Platz zwei verpasst

Basketball Pro B: SV Fellbach Sprung auf Platz zwei verpasst

Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am vergangenen Freitagabend bei den Akademieschülern in Neu-Um mit 82:88.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Eishockey: Stuttgart Rebels Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist tritt als Einheit auf und siegt beim EC Peiting mit 3:2.
Von Torsten Streib
Handball: TSV Schmiden: Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Handball: TSV Schmiden Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden überzeugen über weite Strecken und siegen gegen den TV Weilstetten mit 30:24.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen recht souverän bei der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstagabend mit 28:24.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SVF II, Kosova Kernen: Durch die erste Saisonphase gebissen

Fußball: SVF II, Kosova Kernen Durch die erste Saisonphase gebissen

Mit dem SV Fellbach II und Kosova Kernen sind in dieser Fußball-Saison zwei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung in der Staffel 1 der Kreisliga A vertreten.
Von Susanne Degel
Handball: SVF, TVOe: Kühle Köpfe in hitziger Atmosphäre

Handball: SVF, TVOe Kühle Köpfe in hitziger Atmosphäre

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach und des TV Oeffingen treffen sich am Samstagabend, 20 Uhr, in der Zeppelinhalle zum fünften Stadtderby dieser Art.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SVF, A-Junioren: Der Teamspirit passt

Fußball: SVF, A-Junioren Der Teamspirit passt

Die A-Junioren-Fußballer des SV Fellbach haben in den ersten elf Spielen in der Verbandsstaffel schon 19 Punkte gesammelt.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Nur Sokratis Kazantzidis siegt auf der Matte

Ringen: SV Fellbach Nur Sokratis Kazantzidis siegt auf der Matte

Bei der 8:23-Auswärtsniederlage des SV Fellbach gegen den AV Sulgen fehlen wichtige Ringer.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Treffer kommen zu spät

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Treffer kommen zu spät

Die Basketballer des SV Fellbach sind gegen den TSV Oberhaching Tropics zunächst offensivschwach und können den Gegner nach einem Aufbäumen nicht mehr einholen – 72:73.
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 