Fellbachs Tornike Katamadze (rechts) siegt überraschend. Foto: Michael Käfer

Nach drei verlorenen Kämpfen gelingt dem Team des SV Fellbach beim Erstliga-Absteiger Red Devils Heilbronn ein 16:16-Unentschieden.

Zufrieden war Tariel Shavadze, der Trainer des zuletzt dreimal sieglosen Ringer-Verbandsligisten SV Fellbach, nach dem Kräftemessen mit den Red Devils Heilbronn nicht: „Leider war es nur ein 16:16-Unentschieden.“ Wer sich sowohl den Verlauf des gesamten Kampftags, als auch die einzelnen Kämpfe ansieht, der kann seinen Unmut durchaus verstehen. Drei Kämpfe vor Schluss lagen die Gäste gegen die Heilbronner, die sich nach der vergangenen Saison aus der ersten Liga zurückgezogen haben und in der Verbandsliga einen Neuanfang starten, mit 16:9 vorn. Anschließend verpassten sie es, den Sack zuzumachen.

 

Zweimal unentschieden und trotzdem verloren

Bereits im ersten Kampf sah Marcel Kunst bis weit nach der Pause gegen den deutschen U-17-Meister Samuel Puscas wie der sichere Sieger aus. Aus einer Acht-Punkte-Führung wurde dann aber in der Schlusssekunde ein 14:14. Und da Puscas eine Viererwertung errungen hatte, unterlag Kunst mit 0:1 – ebenso wie später Sokratis Kazantzidis beim 6:6.

Der Sieg von Tornike Katamadze ist eine Sensation

Weil gleich vier Fellbacher Ringer erkrankt waren, konnte der SVF die Schwergewichtsklasse nicht besetzen und musste vier Punkte abgeben. Der erst 14-jährige Freistilspezialist Recep Gürel zeigte sich danach im griechisch-römischen Stil gegen Julian Laas technisch überlegen. Dass Tornike Katamadze gegen Recep Topal, einen vierfachen Medaillengewinner bei Europameisterschaften, ein Schultersieg gelang, bewertet Tariel Shavadze als Sensation. Einmal mehr bewies Kyriakos Papadopoulos, 16, mit seinem Überlegenheitssieg gegen Leo Grillo, dass er unter Gleichaltrigen keinen Gegner fürchten muss. Ebenso überlegen siegte der deutsche Meister Noel Lozancic gegen Nick Tomala. Red Devils Heilbronn – SV Fellbach. 57 kg (Freistil): Puscas – Marcel Kunst 1:0-Punktsieg (Gesamt: 1:0); 130 kg (griechisch-römisch): Yasarli kampflos /SVF ohne Kämpfer (5:0); 61 kg (gr.-r.): Laas – Gürel 0:4-Überlegenheitsniederlage (5:4); 98 kg (Fr.): Meral – Noah Lozancic 4:0-Überlegenheitssieg (9:4); 66 kg (Fr.): Topal – Katamadze 0:4-Schulterniederlage (9:8); 86 kg (gr.-r.): Tomala – Noel Lozancic 0:4-Überlegenheitsniederlage (9:12); 71 kg (gr.-r.): Grillo – Papadopoulos 0:4-Schulterniederlage (9:16); 80 kg (Fr.): Schlepp – Bojang 2:0-Punktsieg (11:16); 75 kg (Fr.): Macun – Kazantzidis 1:0-Punktsieg (12:16); 75 kg (gr.-r.): Juretzko – Möller 4:0-Schultersieg (16:16).

Von Michael Käfer
