Freude und Leid liegen im Sport bekanntlich oft dicht beisammen. Am Wochenende, anlässlich der in Reilingen ausgetragenen deutschen U-17-Meisterschaften der Greco-Ringer, traf dieser mitunter abgedroschene Spruch jedoch ins Schwarze.

Grund zur Freude hatte aus dem dreiköpfigen Aufgebot des SV Fellbach Noel Lozancic. Zwei Wochen vor seinem 17. Geburtstag machte sich der Spezialist für die Stilart griechisch-römisch ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. In der mit 20 Teilnehmern stark besetzten Klasse bis 80 Kilogramm gewann der Landeskaderringer alle seine sechs Kämpfe. Dreimal siegte der 16-Jährige vorzeitig, dreimal gelangen ihm deutliche Punktsiege. Darunter im Finale, in dem er Paul Ilsanker (TSV Berchtesgaden) mit 7:2 besiegte. In der Gesamtbilanz kann Noel Lozancic eine starke Bilanz von 47:5 technischen Punkten vorweisen. „Die Freude ist natürlich riesig, aber weil die nächsten Ziel die Europameisterschaften und die Nationalmannschaft sind, muss ich noch weiter an mir arbeiten“, sagte er nach dem Finale am Sonntag. Aufgrund seiner starken Leistung erhielt er eine Einladung zu den deutschen U-20-Titelkämpfen, die Ende März im südbadischen Zell ausgetragen werden.

Gold schon in der U15 gewonnen

Der Erfolg des von Tariel Shavadze trainierten Kampfsportlers kommt indes nicht überraschend. Bereits 2022 gewann der gebürtige Stuttgarter den nationalen Titel in der U15. Aufgrund seiner kroatischen Wurzeln hat er außerdem 2023 und 2024 in Kroatien den nationalen Meistertitel gewonnen.

Kyriakos Papadopoulos besiegt späteren deutschen Meister

Das Pech klebte dagegen an den Ringerschuhen von Marcel Kunst und Kyriakos Papadopoulos. Ersterer verletzte sich bereits in seinem ersten Kampf und musste den Wettbewerb vorzeitig abbrechen. Stark präsentierte sich dagegen Kyriakos Papadopoulos. Der erst vor wenigen Wochen 16 Jahre alt gewordene Fellbacher startete fulminant und besiegte in der ersten Runde den späteren deutschen Meister Maurice Roos (KV Riegelsberg) mit 11:6. Nach einem weiteren Sieg musste er gegen seinen ehemaligen SVF-Teamkollegen Timur Demir seine einzige Niederlage in fünf Kämpfen hinnehmen. Demir wiederum unterlag Maurice Roos. Weil Kyriakos Papadopoulos durch ein Freilos weniger Punkte sammeln konnte, lag der Fellbacher am Ende lediglich auf Rang fünf, Timur Demir gewann Bronze. Immerhin: Mit der württembergischen Ländermannschaft siegte Kyriakos Papadopoulos. Und in der Teamwertung belegte der SVF den siebten Rang unter 92 vertretenen Vereinen.