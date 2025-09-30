Ringen: SV Fellbach: Nur die georgischen Asse stechen

Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach müssen nach der deutlichen 10:27-Niederlage beim KSV Unterelchingen weiterhin auf ihren zweiten Saisonsieg warten. „Die Liga ist erwartet stark, eigentlich noch stärker als erwartet“, sagte der Sportliche Leiter Thomas Heumann nach der Begegnung vom Samstag.

Speziell in den ersten vier Kämpfen des Abends macht sich die Unerfahrenheit der jungen Fellbacher Mannschaft deutlich bemerkbar. Nach vier hohen Niederlagen geriet die Gästeschar um Trainer Tariel Shavadze rasch mit 0:15 in Rückstand. Einmal mehr war es dann Tornike Katamadze, der bereits nach gut zwei Minuten technisch überlegen gegen Osman Manga siegte und zum Pausenstand von 4:15 verkürzte. Dabei waren einige der unterlegenen Fellbacher Ringer keineswegs chancenlos. So lag Marcel Kunst bis in die zweite Halbzeit hinein gegen Nils Krautsieder in Führung. Eine Unachtsamkeit des 15-Jährigen bescherte Krautsieder dann doch noch einen Schultersieg.

Kyriakos Papadopoulos als Lichtblick

Die von Thomas Heumann attestierte hohe Qualität der Liga zeigte sich im siebten Kampf des Tages. Zwar unterlag Kyriakos Papadopoulos dem Georgier Pridon Abuladze vorzeitig, die Art und Weise wie sich der 16-Jährige gegen den zweifachen Junioren-Europameister und zweifachen U-23-Weltmeisterschaftsdritten 4:21 Minuten auf der Matte wehrte und einmal sogar punkten konnte, bescherte ihm jedoch allseitige Anerkennung. „Kyri war einer der Lichtblicke für mich“, sagte Heumann.

Gocha Meladze braucht nur 38 Sekunden für seinen Sieg

Zu gefallen wusste auch der Freistilspezialist Sokratis Kazantzidis, der André Wuchenauer einen 8:4-Punktsieg abrang und sich konditionell verbessert zeigte. Der ungefährdete Schultersieg von Gocha Meladze im mit 38 Sekunden kürzesten Kampf des Tages war nur noch Ergebniskorrektur. Am nächsten Samstag will der SV Fellbach bei dem ebenfalls erst einmal siegreichen Ex-Erstligisten Red Devils Heilbronn punkten.

KV Unterelchingen – SV Fellbach. 57 kg (Freistil): Richter – Gürel 3:0-Punktsieg (Gesamt: 3:0); 130 kg (griechisch-römisch): Besser – Verletis 4:0-Schultersieg (7:0); 61 kg (gr.-r.): Krautsieder – Marcel Kunst 4:0-Schultersieg (11:0); 98 kg (Fr.): Akyol – Noah Lozanzic 4:0-Schultersieg (15:0); 66 kg (Fr.): Mangal – Katamadze 0:4-Überlegenheitsniederlage (15:4); 86 kg (gr.-r.): Besser – Noel Lozanzic 4:0-Überlegenheitssieg (19:4); 71 kg (gr.-r.): Abuladze – Papadopoulos 4:0-Überlegenheitssieg (23:4); 80 kg (Fr.): Laible – Bojang 4:0-Schultersieg (27:4); 75 kg(Fr.): André Wuchenauer – Kazantzidis 0:2-Punktniederlage (27:6); 75 kg (gr.-r.): Jonas Wuchenauer – Meladze 0:4-Schulterniederlage (27:10).