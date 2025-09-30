Ringen: SV Fellbach Nur die georgischen Asse stechen
Zwei Überlegenheitssiege von Tornike Katamadze und Gocha Meladze können die dritte Saisonniederlage der SVF-Ringer nicht verhindern.
Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach müssen nach der deutlichen 10:27-Niederlage beim KSV Unterelchingen weiterhin auf ihren zweiten Saisonsieg warten. „Die Liga ist erwartet stark, eigentlich noch stärker als erwartet“, sagte der Sportliche Leiter Thomas Heumann nach der Begegnung vom Samstag.